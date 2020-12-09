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蘋果首款全罩式耳機AirPods Max終於亮相 5款配色新台幣18490元

聯合新聞網 / 楊又肇

先前一直有傳聞的蘋果全罩式耳機，終於以AirPods Max正式名稱亮相，同時也成為目前AirPods系列第一款以全罩式耳機形式打造產品，並且定位在最高階聆聽體驗。

跟先前推出的耳機產品一樣，AirPods Max同樣也搭載H1晶片，藉由10組音訊核心與每秒可達90億次的運算表現，藉此對應適應性等化音訊功能、主動式降噪、環境聲音通透模式，以及對應5.1聲道、7.1聲道與Dolby Atmos全景聲等空間音訊效果，此外也能對應快速配對、連動Siri數位助理服務，以及聲音分享與連接裝置自動切換等功能。

而在耳機本身設計，則採用40mm動圈單體，並且採用雙釹環形磁鐵設計，藉此對應沈穩低音、精準中音，以及清脆、乾淨的高頻擴展效果，另外更標榜讓聲音可聽範位內的諧波失真率小於1%。

收音部分則採用9組麥克風，其中外側6組、內側2組麥克風用於聲音降噪，通話時除了透過主麥克風進行收音，同時也會透過內側2組麥克風以波束成形方式強化收音效果，藉此讓通話效果更為清晰。

連接方式則與AirPods一樣都是透過藍牙5.0，只是在一般情況下僅能對應蘋果旗下產品使用，特別的是AirPods Max只支援iOS 14.3以上、iPadOS 14.3以上、macOS Big Sur 11.1以上、watchOS 7.2以上，以及tvOS 14.3以上版本的蘋果裝置連接使用，並且未提供有線連接使用方式，另外音訊部分也主要對應iTunes服務平台採用的256-Kbps AAC規格。

在耳機框體部分，蘋果以透氣網布材質支撐耳機配戴時的重量感，並且搭配不鏽鋼材質框架讓配戴時更穩定，同時透過可伸縮支臂對應不同頭型配戴需求，而左右耳罩部分則採可獨立旋轉設計，藉此貼合每個人的臉型，同樣以網布覆蓋的耳罩更以聲學工程記憶泡棉打造，對應更高配戴密合度。

至於在耳罩上的旋鈕設計，靈感則源自Apple Watch的數位錶冠，讓使用者能直覺操作聲音播放功能，或是接聽、掛斷電話，甚至快速啟動Siri數位助理服務。另外在耳罩上也搭載另一組獨立按鍵，讓使用者按下即可在主動式降噪功能與通透模式之間切換。

跟Sony旗艦等級全罩式耳機一樣，蘋果在AirPods Max也採用兩側耳罩均有的趨近感測元件、光源感應器、加速感測元件，以及一組僅在左耳罩內的陀螺儀，讓使用者配戴時即可自動播放音樂，取下或掀開一邊耳罩就會暫停播放音樂。

若是搭配此次同步推出的聰穎耳機套，則可讓AirPods Max自動進入超低功耗待機模式，藉此讓耳機使用時間可以更長，而耳機在開啟主動降噪模式時的電池續航時間，約可達20小時左右，更支援充電5分鐘即可使用約1.5小時時間的快充設計。

不過，充電連接埠採用的是Lightning介面，並非使用USB-C規格。

建議售價部分，AirPods Max將以549美元價格銷售，台灣地區售價則是新台幣18490元，配色部分則提供銀色、太空灰、天藍色、粉紅色與綠色5款配色，原廠盒裝更提供一組聰穎耳機套與一條Lightning對USB-C連接線。

至於上市時間部分，蘋果將從即日起開放美國在內25個國家地區預購AirPods Max，台灣地區則預計在日後開放預購，正式上市時間則會在明年初。

即日起就可以到 Apple 官網預購，香港和中國區會在 12 月 15 日正式發售，備有五種配色：太空灰、銀色、天藍色、綠色與粉紅色。台灣則稍後再開放預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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