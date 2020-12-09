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Fitness+健身運動訂閱內容12月14日正式上線 每月9.99美元

聯合新聞網 / 楊又肇

公布AirPods Max的同時，蘋果也宣布在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、澳洲及紐西蘭地區的使用者，將能從12月14日起付費訂閱今年9月公布的Fitness+健身運動訂閱內容。

如先前公布Fitness+訂閱內容將以每月9.99美元方案計費，或是透過每年79.99美元價格訂閱使用，未來預期會在更多地區提供使用。

Fitness+健身運動訂閱內容初期會提供包含高強度間歇訓練、重訓、瑜珈、舞蹈、核心訓練、單車、划船，以及包含步行與快跑的跑步機訓練項目，另外也會包含運動後的放鬆動作。

在使用過程也能配合Apple Watch即時記錄個人身體狀態，並且配合iPhone、iPad、Apple TV裝置顯示訓練課程。而在訓練課程結束後，螢幕上就會立即顯示當前訓練狀況，並且顯示活動目標完成進度，同時也會顯示數據總結。

依照蘋果說明，未來會以每週更新頻率增加新課程內容。同時也會搭配不同風格音樂內容讓使用者投入體能訓練，若使用者本身也有訂閱Apple Music服務的話，則可自行選擇喜好音樂內容。

目前使用者只要使用iOS、iPadOS、tvOS版本在14.3以上，同時Apple Watch的watchOS版本在7.2以上，就能使用Fitness+健身運動訂閱內容，而課程多半會以10分鐘、20分鐘、30分鐘或45分鐘時間長度進行，過程中也幾乎不會需要使用額外輔助裝備。

跟蘋果其他訂閱服務一樣，Fitness+健身運動訂閱內容一樣也能分享給最多6人在內的家庭成員，另外也能配合Apple One Premier訂閱方案使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

健身 紐西蘭 愛爾蘭

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