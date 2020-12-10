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OLED面板不只能用在電視、手機 LG把電動玻璃門也變成OLED螢幕

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：The Verge
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近年來正夯的 OLED 螢幕面板時常出現在智慧手機、智慧手錶、液晶電視上，但現在就連電動玻璃門也變成了 OLED 螢幕，而且自動門上還能播放影像，提供店家全新的顯示廣告方式，實在超酷的！

圖片及資料來源：The Verge
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據外媒報導，這是 LG 與瑞典電動玻璃門製造商 ASSA ABLOY 合作開發的新品，在玻璃門內建透明 OLED 顯示器。

平時玻璃門沒有播放影像時，就和普通的自動門一樣。一但需要廣告或互動，使用者也能打開玻璃門上的螢幕，利用 OLED 的特性在玻璃門上播放影像，並且呈現逼真色彩。

儘管 OLED 玻璃門聽起來很酷，LG 與 ASSA ABLOY 也沒透露搭載 OLED 透明螢幕的電動玻璃門什麼時候會開始量產上市，但類似的概念先前已經使用在中國北京與深圳的地鐵列車車窗，列車車窗內建 LG OLED 螢幕，可以顯示行車路線、氣象、新聞等內容。

此外，值得一提的是這類特別的 OLED 面板技術目前是 LG 主流技術，儘管韓國知名顯示器製造商 Samsung 三星也曾嘗試研發透明的 OLED 顯示器，但據《The Korea Herald 韓國先驅報》報導三星公司在 2016 年已停止這項技術研發。

圖片及資料來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國 廣告 LG

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