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小米盒子S如何下載愛奇藝？介面為什麼全是英文？如何快速設定不迷路

聯合新聞網 / 電獺少女

看完希望大家跟我一樣不要迷路太久

貝爾在週末的時候到燦坤幫家人購入了「小米盒子 S」國際版，不過在設定時花了一點時間，在設定上沒這麼直覺，也就是說如果我把它丟給家裡的長輩去設定，可能等我下周回家他們都還無法好好享受產品該有的表現 XDD，所以本篇會整理一些我遇到的問題，希望幫助大家未來在買這個產品的時候都能快速設定完成！

我買的「小米盒子 S」國際版裡面有小米盒子本人、電源線、HDMI 線、遙控器等配件。遙控器要自己準備兩個 AAA 電池，將小米盒子的電源線、HDMI 線全部插上去，並根據螢幕顯示將遙控器跟小米盒子配對、連 Wifi，配對完就是一連串的 Google 帳戶登入

▼提醒大家小米盒子 S 沒有網路孔，一定要連 Wifi 喔！

第一步：把介面調整成繁體中文

我們買的是「小米盒子 S」國際版（大家買到的應該也是這個版本），所以一開始的介面預設是英文，我們可以到首頁的右上角「設定」>>「Device Preference（裝置偏好設定）」>>「Language（語言）」就可以在裡面找到繁體中文的選項囉！

▼看到中文覺得親切許多 XDD

我一開始還不知道要自己調成中文介面，看著英文介面自己研究了很久...大概設定到最後一步驟才發現可以調整，所以大家請第一步就先調成中文，後面設定起來會很簡單

第二步：整個畫面看起來糊糊的

我一開始看到的整個頁面是很糊的，我就覺得很不對勁，結果發現小米盒子預設的解析度竟然是 480p，所以還要自己更改解析度，一樣在剛剛的設定>>裝置偏好設定>>螢幕>>Screen resolution>>Display Mode>>調整成 1080p-60hz 後，畫面就會變得很清楚啦！

▼自動切換解析度的功能原本是打開的，但在我沒更改前都是 480p 畫質，如果有人遇到跟我一樣的問題，記得自己調整解析度~

第三步：加入愛奇藝

我買小米盒子最主要就是因為它可以直接看「愛奇藝」跟「Netflix」，Netflix 一開始就內建在首頁，不過「愛奇藝」就要自己去下載，小米盒子下載應用程式的方式跟手機裡的 Google Play 一樣，進到 Google Play 後直接下載就可以囉

我是直接在 Google Play 搜尋「愛奇藝」，但很妙的地方是「愛奇藝」的應用程式長得跟我想像中的完全不一樣！所以我一開始找超久，想說怎麼可能沒有！

▼不知道為什麼應用程式的 Logo 長這樣...不過不用擔心，點進去就會發現它就是愛奇藝！下載完就會發現它出現在應用程式裡面囉！

▼下載完在應用程式裡就可以看到熟悉的愛奇藝 Logo 了

其實這樣看完我遇到的問題都不難，但我爬文的時候都完全沒看到大家有分享類似的問題（難不成我又是天選之人），如果在沒有說明書的情況下，一般人可能要研究很久（我光是找愛奇藝就找到快崩潰），甚至我覺得如果可以，解析度跟語言這些應該是原本就預設好的，不用花時間去更改，現在我把我遇到的問題整理出來，之後大家有買小米盒子 S 的話，就可以快速設定好不用像我花很多時間在迷路啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米 愛奇藝

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