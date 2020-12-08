下一家蘋果直營店開在哪？ 網推新竹卻吵翻：竹科人嫌相容性低

蘋果公司在台開設2家直營店，深受消費者喜愛。不過，由於這2家直營店都開設在台北地區，因此就有網友猜測蘋果公司應該會在台北以外的地區展店，若考慮當地消費能力而言，在新竹展店的機率頗高。然而，有另一位網友則分析指出，台北「天母」才是蘋果直營店最佳的展店位置。

原PO在PTT發文提到，最初蘋果先在台北101開了直營店，傳說是因為生意好到超乎預期所以才又在遠百信義A13開了另一家直營店，如今遠百信義A13直營店的生意也非常好。因此，原PO就認為如果要開下一家直營店應該會離開台北，預測應該會先開在台中、高雄，但原PO也表示展店也會考慮當地消費能力，因此好奇「有沒有機會到新竹開一家？」

一名網友就回文分析，除了會開在消費力高的地區之外，「主要是看該地整體生活品味跟素質，是不是跟它的產品同調性」。他認為，竹科人雖然有錢，但相當注重CP值或講求實際，產品是否能跟公司的Windows系統相容是非常重要的參考價值，因此該網友就推測，「天母才是它最好的下一個開店地點」。

許多網友也好奇蘋果將在哪處拓店，不少人紛紛加入討論，「這什麼爛問題？一定還是台北，想都不用想」、「選台中，台中人會把直營店當成量販店掃貨！」、「costco店王就在台中了，還不快也來開直營店」、「直營店會開在居民沒那麼好意思動不動就退貨的地方」、「什麼時代了還在天母，活在過去的榮耀？」