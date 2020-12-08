Razer推出加入主動降噪、支援THX音效的新款真無線耳機Hammerhead True Wireless Pro

去年宣布推出旗下首款真無線耳機Hammerhead True Wireless之後，Razer此次接續宣布推出採用類似AirPod Pro的耳塞設計，並且加入主動式降噪功能的真無線耳機Hammerhead True Wireless Pro。

外型上雖然有些相似，但Hammerhead True Wireless Pro採用不同充電收納盒設計，耳機本身則從先前採用的13mm發聲單體縮減為10mm規格，並且在末端增加兩組收音麥克風進行主動降噪，同時也換上類似AirPod Pro的耳塞設計，提供兩組名為SecureSeal及SmoothComfort兩款不同使用特性的矽膠耳塞，以及一組名為Comply的泡棉耳塞。

而使用模式部分，Hammerhead True Wireless Pro一樣維持60ms延遲表現，並且加入THX音效認證設計，耳機本身分別對應IPX4生活防水與4小時電池續航時間，並且支援主動降噪、快速留心模式與標準三種聆聽模式，同時也能搭配手機遊戲遊玩使用。

建議售價部分，Hammerhead True Wireless Pro將以新台幣6690元價格銷售。

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