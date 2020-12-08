Razer終於推出旗下模組化桌機系統 將搭配NVIDIA RTX 3080銷售

Razer在年初CES 2020期間以Intel Ghost Cayon NUC設計打造的模組化桌機系統，在日前於新加坡活動中確定將成為正式產品銷售後，稍早終於進一步揭曉完整細節與上市資訊。

依照說明，此款以Razer Tomahawk Gaming Desktop為正式名稱的模組化桌機系統，將會搭載Intel Core-i9-9980HK NUC模組設計，預計推出搭載NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡版本，或是選擇單獨模組化桌機系統版本，建議售價則分別是3200美元與2400美元。

機身本體採用10公升尺寸設計，使用模式則有點類似Razer Core系列外接顯示卡盒，藉由抽屜拉出形式，讓使用者能快速更換顯示卡，或是安裝擴充儲存設備。而連接埠，則提供三組USB-A 3.2 Gen.2連接埠、兩組Thunderbolt 3與兩組RJ-45網路孔設計。

至於處理器、主機板則與主動散熱風扇模組整合，並且搭配16GB記憶體，以及512GB NVMe SSD與2TB 2.5吋硬碟，另外也能透過M.2插槽擴充額外儲存容量，內建電源供應器則採750W供電規格，本身也支援Razer Chroma多彩顯示燈號設計。

目前Razer Tomahawk Gaming Desktop僅先在美國市場提供銷售，同時似乎因為初期供貨較少，或是目前NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡也處於供貨短缺狀態，因此目前Razer官網已經顯示為缺貨狀態。

Razer Tomahawk Gaming Desktop可視為Razer正式成為市售產品的模組化桌機設計，在好幾年前則曾提出名為Project Christine的模組化桌機概念設計，讓使用者能依照需求快速抽換處理器、顯示卡或儲存設備，只是礙於電力供應、軟體支援，以及市場成本等考量，最終此項設計並未成為正式產品進入市場銷售。

而Tomahawk Gaming Desktop的模組化設計，雖然不像Project Christine極端到將各個主要零組件以模組化打造，但至少也簡化到可讓使用者輕易更換主要的顯示卡、儲存裝置等零組件。

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