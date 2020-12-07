Google信箱與相簿使用者注意，兩年不用會被Google刪除

谷歌（Google）發信通知使用者，公布新的儲存空間政策，如果使用者兩年未使用Gmail、Drive或相簿，Google會刪除使用者在以上閒置服務中的內容。Google說，這項規定將從明年6月1日生效。

除了未使用帳戶兩年會被刪除資料，如果使用者的儲存空間用量已連續兩年超過上限，Google會刪除使用者在 Gmail、Drive和相簿中的內容。Google指出，如果 Google One 會員的儲存空間用量未超過配額，而且帳戶紀錄良好，便不會因為這項新增的閒置政策而受到任何影響。

Google指出，這項政策將於 2021 年 6 月 1 日生效，最早會在 2023 年 6 月 1 日強制實施（意即從2021年6月起連續兩年沒登入上述服務）。

Google表示，閒置政策和超過儲存空間配額政策將只適用於 Google 服務的個人使用者，目前並未調整 Google Workspace、G Suite 教育版和 G Suite 非營利版的政策。