Google將提供更多有聲書服務、Nearby Share增加分享App下載功能

在稍早公布消息裡，Google透露將在Android作業系統加入更多應用服務，其中包含可讓使用者更善用表情圖案傳遞心情、將在美國與英國地區提供更多有聲書服務，另外也將透過Voice Access功能讓使用者輕易透過聲控方式操作手機。另外，Android Auto功能也將開放更多地區使用，同時也能讓使用者善用Nearby Share功能，將個人偏好使用的App快速分享給他人使用。

依照Google說明，接下來預計在美國、英國地區與更多出版商合作，預計在2021年初讓更多有聲書內容登上Google Play Store，未來將讓使用者能更方便透過Google Play Store取得有聲書內容，並且以聆聽方式「看書」。

另外，Google也計畫在未來幾周內向Android及iOS版本的Google Maps提供Go Tab分頁功能，讓使用者能更輕易規劃個人經常前往地點路徑，甚至可以針對相同地點規劃不同行進路徑，方便使用者快速點選，並且確認當下預計抵達時間。

而今年正式釋出的Nearby Share功能，目前除了分享照片、檔案等內容，現在也準備在未來幾周內加入分享Google Play Store下載App選項，讓使用者能透過開啟Google Play Store中的「我的應用程式和遊戲」分頁，並且選擇預計分享App或遊戲，即可將內容快速分享給同樣使用Android手機的朋友。

而朋友接受分享之後，就可直接下載安裝App。

其他更新部分，則包含在Android導入更多表情圖案，讓使用者能快速傳遞當下心情，而透過新版Voice Access功能，則可讓使用者更方便以聲控方式使用手機功能，讓身障使用者也能輕易操作手機。至於在Android Auto更新部分，則是開放包含更多東歐國家、非洲與東南亞國家使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》