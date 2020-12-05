由群光電子引進 Anker加入台灣充電產品市場競爭

經常關注海外消費電子產品動向的人，應該對Anker這個品牌不陌生，在美國及日本等地區的實體、網路通路都經常能看見這個品牌週邊產品上架。而在日前由群光電子正式引進後，同樣也將Anker品牌旗下包含手機充電器、充電線、車充等產品帶到台灣市場。

▲由群光電子正式引進台灣的Anker品牌配件

Anker品牌是由前Google軟體工程師陽萌 (Steven Yang)於2011年創立，總部設立在中國深圳，早期是以筆電電池產品設計為主，2012年才轉攻行動電源與充電器等配件，藉此銜接當時日漸增長的手機市場需求。

而在目前發展中，Anker品牌產品也逐漸擴展至集線器、藍牙喇叭、視訊會議系統，甚至也開始佈局耳機、滑鼠等周邊，同時也開始發展包含souncore、eufy、NEBULA與ROAV在內品牌，藉此擴展更多產品陣容。

相比由騰緯國際代理引進的競爭品牌Baseus已經在台灣推行多樣手機相關週邊產品，Anker品牌現階段在台灣市場提供銷售產品還是先以常見的充電線、充電器測試水溫，或許在有更多需求時，將會引進更多週邊產品。

▲此次測試品是以偌大的金屬箱寄來

這次筆者取得的配件，分別包含體型與iPhone 5W充電器體型相仿的20W充電器PowerPort III Nano、搭載GaN (氮化鎵)技術的65W四孔充電器PowerPort Atom III Slim，

另外也包含雙孔設計的24W車用充電器PowerDrive II，以及符合MFI認證、強調抗拉扯的尼龍編織充電線PowerLine+ III USB Type-C to Lightning、對應60W PD充電功率的雙USB-C連接頭充電線PowerLine+ III。

▲盒裝設計

其中，20W充電器PowerPort III Nano基本上就是因應今年iPhone 12正式取消提供USB充電器，同時改提供USB-C to Lightning連接線的情況，藉此解決消費者需要透過USB充電器補充手機電力需求，體型與原本5W充電器體型相仿，甚至比坊間銷售的18W充電器，或是蘋果本身銷售的20W充電器更小，並且可對應iPhone 12系列啟用快充功能的要求。

規格方面，PowerPort III Nano採用Anker旗下PIQ快充3.0技術與MiniFuel技術，透過3D堆疊設計讓充電器體積縮減，並且透過VoltageBoost降壓補償設計，提高充電效率。同時，PowerPort III Nano本身也符合PD 3.0、QC 3.0、蘋果2.4A，以及BC 1.2等快充技術規範，配合智慧偵測與切換充電模式，透過5V電壓、3A電流對應15W充電功率，或是以9V電壓、2.22A電流對應20W充電功率。

▲PowerPort III Nano整體大小與蘋果5W充電器相仿，但充電功率可達20W

至於65W四孔充電器PowerPort Atom III Slim的設計中，則是以一組可輸出最高45W充電功率的USB-C連接埠，加上三組總計可對應20W充電功率的USB-A連接埠構成，藉此滿足更多裝置同時需要充電需求，其中USB-C更可對應一般輕薄筆電充電需求。

PowerPort Atom III Slim同樣採用GaN技術與Anker旗下PIQ快充3.0技術，同時能在輕薄體型確保更高電力轉換效率，並且讓USB-C連接埠可獨立提供45W充電功率，而在三組USB-A連接埠設計裡，則可在單一連接埠提供最高12W充電功率，但當三組連接埠均連接情況下，則最高共用20W充電功率。充電器本身則是以常見8字線連接供電，並且可依照個人使用需求更換長度。

▲PowerPort Atom III Slim同樣採用GaN技術與Anker旗下PIQ快充3.0技術，提供一組可輸出最高45W充電功率的USB-C連接埠，加上三組總計可對應20W充電功率的USB-A連接埠

▲充電器本身則是以常見8字線連接供電

此次推出的雙孔24W車用充電器PowerDrive II，則是針對車上充電使用需求打造，相較一般市售車用充電器多半僅提供3W-5W左右充電功率，PowerDrive II採用OPPO旗下VOOC閃充技術，在單一連接埠使用情況下可對應最高22.5W輸出，同時連接兩組連接埠則會切換為Anker旗下PIQ快充3.0技術充電模式。

▲雙孔24W車用充電器PowerDrive II

至於兩款連接線部分，線材均以抗拉扯的高強度編織材質包覆，同時對應3萬5000次的凹折耐用表現，其中線材更區分額外提供收納袋與不同長度設計版本，筆者此次拿到的PowerLine+ III USB Type-C to Lightning為1.8公尺長度版本，並且符合蘋果MFI認證、支援蘋果快充協定。

充電功率則可對應20V、3A，最高可達60W充電功率的USB PD規範，因此也讓雙USB-C連接頭充電線PowerLine+ III可對應筆電等裝置充電需求。

▲雙USB-C連接頭充電線PowerLine+ III (左)、PowerLine+ III USB Type-C to Lightning 1.8公尺長度版本 (右)

▲PowerLine+ III USB Type-C to Lightning 1.8公尺長度版本

▲雙USB-C連接頭充電線PowerLine+ III

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》