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感受到蘋果威脅？微軟打算讓Windows可以直接執行 Android App

聯合新聞網 / T客邦

隨著蘋果公司的 Apple M1 晶片正式推出，外界終於了解到，原來想要讓 iPhone、iPad App 執行在電腦上，只是蘋果「想不想」這麼做的問題，過程幾乎沒有任何技術困難。因此，現在感受到最大程度威脅的人，自然是手上握有 Windows 平台的微軟。

根據國外媒體報導，微軟正在開發一種全新軟體基礎架構，它將允許 Android App 快速、簡單的轉換成 MSIX 應用程式，成為 Windows 平台上的可執行檔，這個計劃在微軟內部稱為 Project Latte（拿鐵），最快會在 2021 年秋季的 Windows 10 半年度更新中釋出。

微軟第一次嘗試在 Windows 上執行 Android App，起源於前幾年的 Project Astoria，當時該計劃最主要目的，是為了豐富 Windows Phone 軟體生態系。可惜到最後，微軟向外界證明這樣的想法完全行不通，甚至間接導致了 Windows Phone 走入歷史。

重新讓 Windows 擁抱 Android App，微軟或許有著超過一種以上的考量。

首先，例如 Snapchat 這類熱門應用程式，在 Google Play 商店早就超過了 10 億次下載量，但 Windows 裝置卻完全用不到，形成了微軟生態系的一大罩門，熱門軟體數量的巨大落差，也使得 Windows 平板電腦與混合型設備（例如 Surface Pro），缺少足夠的誘因讓消費者進行購買。

即便微軟曾透過 UWP、PWA 等方式，想辦法讓開發者為 Windows 帶來更多手機平台上的應用程式，試圖拉近 PC 與行動裝置間的差距，但成果顯然還不夠令人滿意。Project Latte 預計從基礎做起，透過最簡單的概念，使開發者能用幾乎無痛的轉換方式，將 Android App 直接帶到 Windows 系統，甚至連程式碼都不必修改，就可以提交到 Microsoft Store 進行發佈。

在最近一次 Windows 10 更新中，微軟所導入的 WSL 2（適用於 Linux 的 Windows 子系統 2），很有可能成為 Project Latte 主要的驅動力量，畢竟 Android 的基礎就是 Linux。假設微軟真的成功讓 Android App 無縫接軌到 Windows，那麼軟體界勢必出現一場不小的版圖變化。

來源：TechSpot

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows Android APP

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