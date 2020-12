AMD將揭曉行動版Ryzen 5000系列處理器 與Radeon RX 6700系列顯示卡

繼2019年擔任CES主題演講講者後,AMD稍早確認執行長蘇姿豐博士將再次於明年以線上形式舉辦的CES 2021期間進行主題演講,同時預期將會公布對應筆電使用的行動版Ryzen 5000系列處理器,以及鎖定廣大遊戲族群需求的Radeon RX 6700系列顯示卡。

目前還無法確認AMD屆時是否還會有額外公布消息,但沒意外的話,主要公布內容將會是的行動版Ryzen 5000系列處理器,以及新款Radeon RX 6700系列顯示卡。

除了AMD,預期Intel接下來也會在明年CES 2021期間公布新款處理器消息,另外也預期會公布旗下Xe架構設計的新款顯示卡產品。

受到新型冠狀病毒疫情影響,美國消費技術協會 (CTA)已經確認CES 2021將在明年1月11日至14日期間以線上形式舉辦,不僅相較往年舉辦時間稍微晚了一些,甚至也將活動日程縮減為3天。

AMD is back on the virtual stage! Join AMD CEO @LisaSu for our #CES2021 keynote on Tuesday, January 12.