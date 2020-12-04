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AMD將揭曉行動版Ryzen 5000系列處理器 與Radeon RX 6700系列顯示卡

聯合新聞網 / 楊又肇

繼2019年擔任CES主題演講講者後，AMD稍早確認執行長蘇姿豐博士將再次於明年以線上形式舉辦的CES 2021期間進行主題演講，同時預期將會公布對應筆電使用的行動版Ryzen 5000系列處理器，以及鎖定廣大遊戲族群需求的Radeon RX 6700系列顯示卡

目前還無法確認AMD屆時是否還會有額外公布消息，但沒意外的話，主要公布內容將會是的行動版Ryzen 5000系列處理器，以及新款Radeon RX 6700系列顯示卡。

除了AMD，預期Intel接下來也會在明年CES 2021期間公布新款處理器消息，另外也預期會公布旗下Xe架構設計的新款顯示卡產品。

受到新型冠狀病毒疫情影響，美國消費技術協會 (CTA)已經確認CES 2021將在明年1月11日至14日期間以線上形式舉辦，不僅相較往年舉辦時間稍微晚了一些，甚至也將活動日程縮減為3天。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD Ryzen 處理器 顯示卡

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