下載沒？健身用《Wakeout!》獲蘋果iPhone年度最佳app
蘋果公司（Apple）公布今年度最佳應用程式（app）和遊戲榜單， iPhone最佳app的贏家是家庭健身軟體《Wakeout!》，視訊會議軟體《Zoom》則拿下iPad最佳app。
在疫情封鎖期為兒童提供娛樂體驗的串流媒體服務《Disney+》，獲Apple TV年度最佳app。
今年最佳遊戲如下：iPhone是上海米哈遊作品《原神》（Genshin Impact）、Mac是《極樂迪斯可》（Disco Elysium）、Apple TV是《Dandara Trials of Fear》；《鬼鬼祟祟的大腳怪》（Sneaky Sasquatch）則被評為年度Apple Arcade年度最佳街機遊戲。
在此同時，生產力軟體《Fantastical》贏得Mac最佳app，反應出今年居家工作新潮流。另外，催眠軟體《Endel》贏得Apple Watch的最佳app。
蘋果解釋，app反映文化，今年反映出人們關注自我照護和心理健康、遠距工作和學習、與親朋好友保持聯繫，以及社群遊戲等等。
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