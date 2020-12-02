快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

搶先全球！英國核准輝瑞疫苗 最快下周開始施打

下載沒？健身用《Wakeout!》獲蘋果iPhone年度最佳app

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
健身用《Wakeout!》獲蘋果iPhone年度最佳app。擷自蘋果App Store
健身用《Wakeout!》獲蘋果iPhone年度最佳app。擷自蘋果App Store

蘋果公司（Apple）公布今年度最佳應用程式（app）和遊戲榜單， iPhone最佳app的贏家是家庭健身軟體《Wakeout!》，視訊會議軟體《Zoom》則拿下iPad最佳app。

在疫情封鎖期為兒童提供娛樂體驗的串流媒體服務《Disney+》，獲Apple TV年度最佳app。

今年最佳遊戲如下：iPhone是上海米哈遊作品《原神》（Genshin Impact）、Mac是《極樂迪斯可》（Disco Elysium）、Apple TV是《Dandara Trials of Fear》；《鬼鬼祟祟的大腳怪》（Sneaky Sasquatch）則被評為年度Apple Arcade年度最佳街機遊戲。

在此同時，生產力軟體《Fantastical》贏得Mac最佳app，反應出今年居家工作新潮流。另外，催眠軟體《Endel》贏得Apple Watch的最佳app。

蘋果解釋，app反映文化，今年反映出人們關注自我照護和心理健康、遠距工作和學習、與親朋好友保持聯繫，以及社群遊戲等等。

Apple 軟體 蘋果

延伸閱讀

Apple M1 Mac 電腦傳出藍牙無法連線 目前解決辦法是改用有線滑鼠/鍵盤

AWS運用大量Mac mini 協助開發者建造雲端執行儲存服務

燦坤 資訊月大促銷

男網友送iPhone 12給女友後他就被分手 網虧：先綠了才送的

相關新聞

下載沒？健身用《Wakeout!》獲蘋果iPhone年度最佳app

蘋果公司（Apple）公布今年度最佳應用程式（app）和遊戲榜單， iPhone最佳app的贏家是家庭健身軟體《Wake...

TrendForce：疫情影響 今年智慧手機生產量年減11%

據TrendForce旗下半導體研究處表示，第3季全球智慧型手機生產表現受惠於防疫鬆綁與旺季節慶需求帶動，以及部分品牌擴...

Apple M1 Mac 電腦傳出藍牙無法連線 目前解決辦法是改用有線滑鼠/鍵盤

搭載 Apple M1 晶片的 Mac mini 近傳出 Bluetooth 藍牙連接有問題，包括 AirPods Pro 、Magic Mouse 2、巧控鍵盤…等配件都無法連接，就算連上了也會中斷，目前最好的處理方式是使用有線滑鼠或鍵盤。

NVIDIA推出GeForce RTX 3060 Ti 效能直逼GeForce RTX 2080 Super

如先前傳聞，NVIDIA正式揭曉同樣以Ampere架構打造的GeForce RTX 3060 Ti，不僅是GeForce RTX 30系列第一款冠上Ti標示的顯示卡，同時在效能上也幾乎對比GeForce RTX 2080 Super等級，主要鎖定解析度在1440P的遊戲執行需求。

三星也準備推出「Galaxy Smart Tag」定位標籤產品

在蘋果傳出準備推出名為Apple Tag (或AirTag)之後，三星也傳出將推出相同定位應用產品，可能會以Galaxy Smart Tag為稱。

日本音響協會針對真無線藍牙耳機 提新版Hi-Res Wireless規範

由Sony於2014年提出，並且由日本音響協會 (JAS)與美國消費電子協會 (CEA)制定為標準的Hi-Res Audio高解析音質規範之後，日本音響協會接續在2018年提出Hi-Res Wireless規範，藉此界定符合Hi-Res Audio高解析音質表現的無線耳機設計標準，而稍早更針對真無線藍牙耳機設計提出新版Hi-Res Wireless規範。

華為歲末狂歡慶 買筆電享優惠還送智慧穿戴

華為台灣總代理訊崴今（30）日宣布，迎接12月贈禮旺季，將於12月1日到 12月31日 舉辦「華為歲末狂歡慶」活動，包括...

SpaceX確定將衛星連網服務Starlink正式商用時間 延至2021年

原訂在今年底推出正式商用服務的Starlink，稍早由SpaceX工程人員Kate Tice在Reddit論壇透露測試時間延長至2021年，同時預計會在明年初擴大測試。

鎖定更入門定位？ Intel接下來準備推出名為Xe Pod的顯示設計

GPU-Z 2.36.0版本更新中，意外地出現Intel尚未公布的Xe Pod顯示設計，另外則是針對Intel Xe MAX Graphics、Xe Graphics、Xe SG-18M Server GPU、Intel Comet Lake iGPU (Xeon W-1250、Xeon W-10855M)等顯示設計相容做了調整。

未來透過韌體更新 或許能讓Arm架構Mac原生支援Windows、正常使用eGPU

蘋果日前證實，在搭載M1處理器的新款Mac所採用macOS作業系統，並不會包含對應BootCamp功能選項，意味使用者無法透過過往建立雙磁區方式，讓Mac能「變成」一台完整的Windows PC，而是只能藉由諸如Parallel Desktop一類虛擬化軟體，藉由模擬方式使用Windows作業系統。

三星預期會在明年推出新款Galaxy S21時 同步揭曉功能更高階的Galaxy Buds Pro

接連推出Galaxy Buds、Galaxy Buds+，以及蠶豆外型般設計的Galaxy Buds Live後，三星預期將會配合明年預計推出的新款Galaxy S21，同步揭曉新款真無線藍牙耳機。

結束70年展覽歷史 photokina主辦單位宣布無限期取消舉辦

從1950年就開始舉辦的photokina (世界影像博覽會)，稍早由主辦單位之一的德國科隆國際展覽公司 (Koelnmesse)總裁暨執行長Gerald Böse宣布，將無限期取消舉辦，結束長達70年展覽歷史。

熱門新聞

南韓5G商用一年半後…這些原因讓5390萬人繼續用4G

資安專家90秒破解Tesla Model X系統 免鑰匙輕鬆開門把車開走

Riot Games：《英雄聯盟：激鬥峽谷》12月8日在台公測

Apple M1 Mac 電腦傳出藍牙無法連線 目前解決辦法是改用有線滑鼠/鍵盤

NVIDIA推出GeForce RTX 3060 Ti 效能直逼GeForce RTX 2080 Super

台灣大為《英雄聯盟》「網力全開」盼年吸百萬用戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。