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三星也準備推出「Galaxy Smart Tag」定位標籤產品
更新：三星已經在歐洲地區申請「SmartTag」名稱專利。
在蘋果傳出準備推出名為Apple Tag (或AirTag)之後，三星也傳出將推出相同定位應用產品，可能會以Galaxy Smart Tag為稱。
從印尼電信認證資料顯示，三星準備推出一款型號為EI-T5300的智慧標籤產品，將以Galaxy Smart Tag作為產品名稱，預期將是三星打造的定位應用產品，顯然將與蘋果傳聞將推出的Apple Tag產品競爭。
目前還無法確認Galaxy Smart Tag具體細節，但預期會加入UWB超寬頻技術應用，另外也可能透過GPS、藍牙、Wi-Fi等方式進行定位，並且可配合三星近期推出的SmartThings Find功能使用。
至於Galaxy Smart Tag實際推出時間，有可能配合新款旗艦手機Galaxy S21系列一同推出。而從先前消息指稱，三星最快將會在明年1月就公布Galaxy S21上市資訊，讓新款旗艦手機以更快速度進入市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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