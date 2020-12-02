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NVIDIA推出GeForce RTX 3060 Ti 效能直逼GeForce RTX 2080 Super

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前傳聞NVIDIA正式揭曉同樣以Ampere架構打造的GeForce RTX 3060 Ti，不僅是GeForce RTX 30系列第一款冠上Ti標示的顯示卡，同時在效能上也幾乎對比GeForce RTX 2080 Super等級，主要鎖定解析度在1440P的遊戲執行需求。

整體設計來看，GeForce RTX 3060 Ti也採用與先前GeForce RTX 30系列顯示卡相同設計，同樣採用短板設計的PCB板，搭配兩組風扇，並且能以後方風扇讓風流可直接穿過顯示卡，藉此快速帶走熱能，供電部分也採用微型12 Pin接腳進行供電，因此在原裝盒內也會提供轉接配件。

在GPU部分，GeForce RTX 3060 Ti採用38組SM、總計4864組CUDA，以及152組第三代Tensor Cores，以及28組第二代RT Cores，另外也配置256位元的8GB GDDR6顯示記憶體，對應16.2 TFLOPS渲染效能，以及31.6TFLOPS的RT Cores運算效能，Tensor Cores運算效能則對應129.6 TFLOPS，至於顯示卡本身熱設計功耗則是200W，建議售價則為399美元起跳。

在此之前，原本市場傳出NVIDIA有意打造高容量記憶體版本的GeForce RTX 3080與GeForce RTX 3070，不過考量競爭對手AMD後續推出顯示卡產品效能表現與價位設定等因素，進而將原定產品推出計畫做了調整，藉由價格更親民的GeForce RTX 3060 Ti對應更多使用需求，並且對應即時光影追跡效果與DLSS技術應用，讓1440P畫質遊戲可以發揮更好執行效果。

除了推出採公版設計的創始版 (Founders Edition)，NVIDIA也同樣會與華碩、七彩虹、EVGA、Gainward、影馳、技嘉、Innovision 3D、微星、Palit、PNY、Zotac等硬體廠商推出OEM設計版本的GeForce RTX 3060 Ti，預計從12月2日起開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GeForce 顯示卡 NVIDIA

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