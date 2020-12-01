日本音響協會針對真無線藍牙耳機 提新版Hi-Res Wireless規範

由Sony於2014年提出，並且由日本音響協會 (JAS)與美國消費電子協會 (CEA)制定為標準的Hi-Res Audio高解析音質規範之後，日本音響協會接續在2018年提出Hi-Res Wireless規範，藉此界定符合Hi-Res Audio高解析音質表現的無線耳機設計標準，而稍早更針對真無線藍牙耳機設計提出新版Hi-Res Wireless規範。

依照日本音響協會說明，新版Hi-Res Wireless規範主要加入對應真無線藍牙耳機設計，主要以180公分距離、60度夾角形成倒三角形的聆聽範圍為判斷基礎，要求真無線藍牙耳機必須讓左右聲道傳輸誤差在正負50μs距離範圍，另外也必須採用Sony提出，並且開源使用的LDAC藍牙編碼技術，或是以台灣盛微先進科技 (Savitech)提出LHDC編碼技術，才能符合符合新版Hi-Res Wireless規範。

與Hi-Res Audio高解析音質規範一樣，符合新版Hi-Res Wireless規範的真無線藍牙耳機也能在產品包裝、宣傳文件上印製標示Hi-Res Wireless規範的金色標章。

之所以提出新版規範，主要在於先前推出的真無線藍牙耳機是以其中一組耳機當作連接主機，並且將聲音內容複製到另一組耳機，形成立體聲聽覺，但可能會因為連線干擾等情況，導致左右耳聲音不同步，或是造成一邊沒有聲音輸出。

而在新款真無線藍牙耳機設計，則是讓左右耳機可以獨立與播放來源裝置連接，因此不會區分哪一側耳機為連接主機，但依然需要規範左右聲道輸出平衡表現，藉此定義更符合實際使用的Hi-Res Wireless規範。

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