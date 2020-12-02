Apple M1 Mac 電腦傳出藍牙無法連線 目前解決辦法是改用有線滑鼠/鍵盤

搭載 Apple M1 晶片的 Mac mini 近傳出 Bluetooth 藍牙連接有問題，包括 AirPods Pro 、Magic Mouse 2、巧控鍵盤…等配件都無法連接，就算連上了也會中斷，目前最好的處理方式是使用有線滑鼠或鍵盤。

圖片及資料來源：Mashable

根據 Reddit 論壇，有網友抱怨自己購買的 Apple M1 Mac mini 與藍牙滑鼠、藍牙鍵盤等配對時出現問題，有些是無法配對，也有些是配對後隨時會中斷連線，甚至還網友透露藍牙連線每小時斷線超過 10 次以上，造成工作上極大的困擾。

這些無法連線的藍牙滑鼠與鍵盤不限於 Apple 自家的 AirPods 耳機、 Magic Mouse 2 和 Apple Keyboard 巧控鍵盤，就連知名電腦周邊品牌 Logitech 羅技的 Logitech Mx 鍵盤、Logitech MX Master 3 也都遭殃，造成使用者不少困擾。

除了 Apple M1 處理器的 Mac mini 有問題之外，有網友說 MacBook Pro 、MacBook Air 也都出現類似的問題。

針對這項消息，國外媒體已經告知 Apple 蘋果公司，但 Apple 公司目前尚無回應。

然而為了繼續使用 Mac 電腦，問題還是必須暫時解決，有網友建議使用可以接收多種藍牙裝置的藍牙接收器暫時解決問題。但如果是想要暫時屏除藍牙問題的話，最好使用有線滑鼠和有線鍵盤才能一勞永逸。

圖片及資料來源：Mashable

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》