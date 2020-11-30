SpaceX確定將衛星連網服務Starlink正式商用時間 延至2021年

原訂在今年底推出正式商用服務的Starlink，稍早由SpaceX工程人員Kate Tice在Reddit論壇透露測試時間延長至2021年，同時預計會在明年初擴大測試。

這樣的說法，意味Starlink正式商用服務確定延後至明年才會正式提供，但Kate Tice並未提到服務預計正式推行時間。

除了日前獲得美國聯邦通訊委員會 (FCC)批准，可在美國境內6個州測試地面站，並且讓連接裝置數量從原本提交的100萬組增加至500萬組，藉此增加同時可上線使用人數規模，SpaceX計琴更透過獵鷹9號火箭將60顆新衛星送上軌道，藉此擴展衛星訊號密度。

而從近期參與Starlink服務測試者表示，目前藉由Starlink的衛星訊號連接上網，約可獲得高達100Mbps以上的下載速度，同時也能維持足夠上傳速度與Ping值反應時間，無論用於串流影音播放，或是需要更快的即時遊戲遊玩內容傳輸，都能符合使用需求。

不過，目前使用Starlink服務的成本並不算低，除了需要支付499美元購買Starlink硬體設備，同時每月月初費用也達99美元，不過整體速度會比使用光纖，或是5G網路更快，但這部份也可能與現階段使用Starlink服務的人數不多，因此暫時不會出現連網塞車情況。

除了準備在美國地區推出，SpaceX日前也透露將會在2021年中於印度市場提供服務。

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