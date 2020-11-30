鎖定更入門定位？ Intel接下來準備推出名為Xe Pod的顯示設計

GPU-Z 2.36.0版本更新中，意外地出現Intel尚未公布的Xe Pod顯示設計，另外則是針對Intel Xe MAX Graphics、Xe Graphics、Xe SG-18M Server GPU、Intel Comet Lake iGPU (Xeon W-1250、Xeon W-10855M)等顯示設計相容做了調整。

在此之前，Intel已經公布包含Xe LP、Xe HPG、Xe HP、Xe HPC四款顯示設計，其中Xe LP應用在處理器內，並且以Iris Xe名稱整合在Intel代號Tiger Lake的第11代Core處理器，並且推出進階設計的Iris Xe Max，藉此取代原本的iGPU顯示設計。

至於此次出現的Xe Pod會定位在什麼等級目前還無法確定，但有可能用於取代入門款iGPU設計，例如先前採用的UHD 620、UHD 630。而實際執行效能約介於NVIDIA GT730 D3，或AMD Radeon R7 240 GPU設計表現。

而從市場策略面來看，Intel顯然準備推行自有顯示設計，藉此讓OEM合作夥伴能透過Intel提供處理器打造更輕薄筆電產品，或是應用在更多元產品設計，即便可能難以攻下高階顯示卡應用市場，但至少能進一步爭奪入門到中階應用等級產品設計需求。

另外在伺服器市場方面，Intel也預期可藉由本身打造顯示設計推動運算加速，並且落實更完整的FPGA運算模式。

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