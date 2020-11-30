未來透過韌體更新 或許能讓Arm架構Mac原生支援Windows、正常使用eGPU

蘋果日前證實，在搭載M1處理器的新款Mac所採用macOS作業系統，並不會包含對應BootCamp功能選項，意味使用者無法透過過往建立雙磁區方式，讓Mac能「變成」一台完整的Windows PC，而是只能藉由諸如Parallel Desktop一類虛擬化軟體，藉由模擬方式使用Windows作業系統。

而隨著以開源虛擬化軟體WINE為基礎打造的CrossOver開發團隊示範，加上開發者Alexander Graf利用同樣以開源架構設計的虛擬化軟體QEMU，均顯示搭載M1處理器的新款Mac都能順利模擬執行Windows 10作業系統，甚至進一步由玩遊戲內容，因此顯示即便換成新款以Arm架構設計的Mac機種，使用者應該也不需要太擔心是否會有Windows作業系統與應用軟體使用問題。

同時，從蘋果透露搭載M1處理器的新款Mac是否能原生支援Windows作業系統，其實還是要看微軟意願，否則從軟硬體核心設計來看，新款Mac實際上可以對應Windows作業系統使用需求。

若從目前微軟也開始佈局Arm架構PC市場發展來看，理論上應該也不會排斥與蘋果進行合作，畢竟透過多元硬體環境發展，一直以來都是微軟快速擴展其作業系統採用模式。

但在蘋果公布新款Mac時，並未特別強調可對應Windows作業系統使用需求，有可能是基於希望聚焦在溝通新款Mac仍可相容過往在Intel處理器環境使用應用軟體，同時也能透過Catalyst項目相容使用移植到Mac硬體環境的iOS平台App。

不過，從部分使用者發現將換上M1處理器的新款Mac連接外接顯示卡盒時，實際上是可以偵測到外接顯示卡相關資訊，但系統卻判定無法正常啟用，因此有可能與驅動程式尚未完善有關。

若從Intel給出Thunderbolt規範來看，單一連接埠實際上可以對應至少兩組顯示輸出，因此扣除MacBook本身顯示螢幕，理論還是可以對應一組顯示輸出，但在新款Mac所搭載Thunderbolt卻無法支援這樣的使用模式，或許問題與驅動程式有較大關係。

因此若蘋果後續能藉由韌體更新方式調整新款Mac支援範圍，或許不僅能修正Thunderbolt功能，更可直接相容使用Windows作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》