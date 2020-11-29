三星預期會在明年推出新款Galaxy S21時 同步揭曉功能更高階的Galaxy Buds Pro

你還記得以前用過的電子產品，壞了都拿去哪回收嗎？還是就供奉在家裡櫃子的深處？環保署其實一直有一系列的回收換現金活動，只要到指定地點（便利商店、3C 連鎖店）廢棄回收電子產品，會以物理破壞的方式銷毀產品，避免資安方面的風險；指定的 3C 品項還能獲得小額的抵用金回饋～

2020-11-25 15:39