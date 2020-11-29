快訊

影／特斯拉撞死女童的新北蘆洲路口 七旬老婦騎車迴轉喪命

輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康哪款新冠疫苗最好？教授解析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星預期會在明年推出新款Galaxy S21時 同步揭曉功能更高階的Galaxy Buds Pro

聯合新聞網 / 楊又肇

接連推出Galaxy Buds、Galaxy Buds+，以及蠶豆外型般設計的Galaxy Buds Live後，三星預期將會配合明年預計推出的新款Galaxy S21，同步揭曉新款真無線藍牙耳機

而從南韓國家無線研究局 (NRRA)稍早公布認證文件，顯示三星將推出一款型號為SM-R190的真無線藍牙耳機，而藉由印尼地區認證文件顯示，則更確認此款耳機將以Galaxy Buds Pro作為產品名稱。

不過，目前仍無法確認Galaxy Buds Pro具體外觀，但預期最快會在明年出與新款旗艦手機Galaxy S21時一同亮相，並且可能加入主動降噪功能，而電池續航表現應該會比Galaxy Buds+、Galaxy Buds Live更高。

至於新款Galaxy S21預期也會在明年初推出，只是目前暫時都還無法確認此款新機具體面貌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國 印尼

延伸閱讀

HTC另一款真無線藍牙耳機於NCC認證文件曝光 但目前依然沒有準備推出消息

2020年9月全球最暢銷5G手機排名 Samsung Galaxy Note 20 Ultra奪冠

小米申請一款類似Galaxy Fold的螢幕可凹折手機設計專利 換上升降鏡頭模組

Galaxy Note系列走入歷史？消息稱三星明年不會推出Galaxy Note 21

相關新聞

三星預期會在明年推出新款Galaxy S21時 同步揭曉功能更高階的Galaxy Buds Pro

接連推出Galaxy Buds、Galaxy Buds+，以及蠶豆外型般設計的Galaxy Buds Live後，三星預期將會配合明年預計推出的新款Galaxy S21，同步揭曉新款真無線藍牙耳機。

結束70年展覽歷史 photokina主辦單位宣布無限期取消舉辦

從1950年就開始舉辦的photokina (世界影像博覽會)，稍早由主辦單位之一的德國科隆國際展覽公司 (Koelnmesse)總裁暨執行長Gerald Böse宣布，將無限期取消舉辦，結束長達70年展覽歷史。

HTC另一款真無線藍牙耳機於NCC認證文件曝光 但目前依然沒有準備推出消息

今年5月中旬傳出HTC準備推出旗下真無線藍牙耳機產品後，NCC認證文件再次顯示HTC還有另一款採不同樣貌設計的真無線藍牙耳機產品，並且提供黑、白兩款配色。

傳蘋果要求鴻海將iPad、MacBook產線移至越南 預計明年上半年投產

根據路透新聞報導指稱，蘋果主要代工合作夥伴富士康目前已經逐漸將iPad、MacBook產現移至越南北江市，最快會在明年上半年開始投入生產。

影／她向siri問路…轉頭一看結果超意外 網友驚：完全被騙了

隨著手機功能越來越發達，現在有問題就馬上向人工智慧軟體「siri」詢問，也不是件奇怪的事。不過最近卻有則向siri問路的影片，因為結局超乎意料，在網路上掀起討論。

遠傳推六大「智慧宅解決方案」 進軍智慧音箱市場

遠傳電信26日宣布，以搭載Google助理的「遠傳智慧音箱」為核心，推出涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧...

印度設障礙 打擊陸製iPhone、小米等電子產品進口

兩名業界消息人士指出，印度對來自大陸電子產品品質許可的嚴格控制，導致上個月蘋果大陸製新款iPhone的進口放緩，並影響了...

遠傳電信推「6大智慧宅解決方案」！最低月付299元起 遠傳智慧音箱專案價0元

便利的智慧家庭生活觸手可及，遠傳電信宣布推出涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等生活場景的6大智慧宅解...

搭載Apple M1處理器的Mac mini拆解曝光 RAM和硬碟容量無法自行升級

隨著 Apple M1 處理器發表，多款搭載 M1 處理器的 Mac 也陸續上市，其中 Mac mini 是首款搭載 Apple Silicon (Apple M1) 處理器的 Apple 桌上型電腦。 YouTube 頻道 Brandon Geekabit 率先拆解 Mac mini ，讓我們更了解它的內部結構，並且發現 Mac mini 機身有機會可以更迷你，但很可惜的是使用者無法自行升級改裝 RAM 記憶體和硬碟。

郭明錤：蘋果MacBook筆電、Apple Watch 明年重新設計

科技網站9to5Mac周三（25日）報導，中資天風證券知名分析師郭明錤預測，科技巨擘蘋果公司（Apple）明年公布下一代...

3C產品壞了你都丟去哪？各通路回收品項告訴你 還能換超商抵用金

你還記得以前用過的電子產品，壞了都拿去哪回收嗎？還是就供奉在家裡櫃子的深處？環保署其實一直有一系列的回收換現金活動，只要到指定地點（便利商店、3C 連鎖店）廢棄回收電子產品，會以物理破壞的方式銷毀產品，避免資安方面的風險；指定的 3C 品項還能獲得小額的抵用金回饋～

AMD與Intel、NVIDIA硬體搭配 也能藉由Smart Access Memory提高效能

日前揭曉Ryzen 5000系列處理器與Radeon RX 6000系列顯示卡時，AMD表示可藉由名為Smart Access Memory技術，讓處理器與顯示卡能共用後者搭載記憶體容量，藉此加快整體運算效率。而在後續接受訪談時，AMD透露將與Intel、NVIDIA合作，讓此項技術也能在Radeon RX 6000系列顯示卡搭配Intel處理器，以及Ryzen 5000系列處理器搭配NVIDIA顯示卡時使用。

熱門新聞

消息指稱微軟 將使Windows 10能原生執行Android平台App

傳蘋果要求鴻海將iPad、MacBook產線移至越南 預計明年上半年投產

結束70年展覽歷史 photokina主辦單位宣布無限期取消舉辦

中國信託、家樂福也加入蘋果App Clips功能應用 整合會員卡、存放優惠券

Google運用AI技術 讓使用者輕易仿照22名著名詩人風格創作詩句

HTC另一款真無線藍牙耳機於NCC認證文件曝光 但目前依然沒有準備推出消息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。