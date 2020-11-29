聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星預期會在明年推出新款Galaxy S21時 同步揭曉功能更高階的Galaxy Buds Pro
接連推出Galaxy Buds、Galaxy Buds+，以及蠶豆外型般設計的Galaxy Buds Live後，三星預期將會配合明年預計推出的新款Galaxy S21，同步揭曉新款真無線藍牙耳機。
而從南韓國家無線研究局 (NRRA)稍早公布認證文件，顯示三星將推出一款型號為SM-R190的真無線藍牙耳機，而藉由印尼地區認證文件顯示，則更確認此款耳機將以Galaxy Buds Pro作為產品名稱。
不過，目前仍無法確認Galaxy Buds Pro具體外觀，但預期最快會在明年出與新款旗艦手機Galaxy S21時一同亮相，並且可能加入主動降噪功能，而電池續航表現應該會比Galaxy Buds+、Galaxy Buds Live更高。
至於新款Galaxy S21預期也會在明年初推出，只是目前暫時都還無法確認此款新機具體面貌。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言