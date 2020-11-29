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結束70年展覽歷史 photokina主辦單位宣布無限期取消舉辦

聯合新聞網 / 楊又肇

從1950年就開始舉辦的photokina (世界影像博覽會)，稍早由主辦單位之一的德國科隆國際展覽公司 (Koelnmesse)總裁暨執行長Gerald Böse宣布，將無限期取消舉辦，結束長達70年展覽歷史。

雖然有部分因素是基於今年疫情影響，但從Gerald Böse宣布內容則表示考量影像產品市場模式改變，目前已經沒有藉由專業展會媒合交易需求的必要，因此決定結束photokina過去70年來的展覽歷史。

若從近年來因為智慧型手機崛起，同時也讓消費者隨手拍攝需求變得更簡單、容易，甚至隨手拍攝影像都能滿足一般日常需求，甚至在特定情況下還能拍出比相機更「真實」影像，加上與線上社群服務，以及眾多App擴大影像應用可能性，使得傳統相機市場範圍逐漸縮小，目前僅能鎖定特定拍攝需求，或是鎖定專業領域需求。

另一方面，目前相機廠商公布新機時程也更傾向以本身發展腳步為主，並且透過線上社群方式讓新機動態更快擴散，因此透過專業展會活動公布新機的比重也越來越少，因此也讓每年選在年底舉辦的photokina越來越難有吸引關注機會，不像每年選在年初舉辦的CES依舊能成為許多媒體、消費者關注焦點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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