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HTC另一款真無線藍牙耳機於NCC認證文件曝光 但目前依然沒有準備推出消息

聯合新聞網 / 楊又肇

今年5月中旬傳出HTC準備推出旗下真無線藍牙耳機產品後，NCC認證文件再次顯示HTC還有另一款採不同樣貌設計的真無線藍牙耳機產品，並且提供黑、白兩款配色。

與5月中旬同樣在NCC認證文件曝光的耳機不同，此次曝光的真無線藍牙耳機更偏向運動風格，而充電收納盒也相對較為圓潤，外觀上也印製「HTC」品牌字樣。

而就檢驗文件顯示，此款真無線藍牙耳機型號為「TWS1」，而名稱可能就是「True Wireless Earbuds」，單邊耳機電池容量為40mAh，充電收納盒則採用480mAh電池設計，據說從0%到100%的電力充滿時間約為1小時，同時耳機能以5W功率進行充電，連接部分則採用藍牙5.0規格。

不過，以外型來看的話，此款真無線藍牙耳機似乎也有似曾相似感覺，因此有可能同樣是以白牌耳機設計貼牌打造。

目前不確定HTC預計何時才回推出旗下真無線藍牙耳機產品，同時也無法確認此類產品定價模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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