聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳蘋果要求鴻海將iPad、MacBook產線移至越南 預計明年上半年投產
根據路透新聞報導指稱，蘋果主要代工合作夥伴富士康目前已經逐漸將iPad、MacBook產現移至越南北江市，最快會在明年上半年開始投入生產。
類似情況，富士康也將Sony電視代工產線移到越南，其中除了因應成本等考量進行調整，其中有部分原因則與中美貿易戰影響因素有關。
不過，富士康與蘋果方面並未對此報導作任何回應，但依照相關說法指稱，這項調整是由蘋果主動提出。
另一方面，同樣是蘋果代工合作夥伴身分的和碩，未來也預計在墨西哥建立新代工產線，搭配目前已經在印度地區設置的全新代工組裝產線，顯然蘋果希望進一步讓旗下產品產能可以分散至更多地區，避免集中在單一地區內，可能因為政治等因素影響生產，或是產品銷售問題。
而從此次iPhone 12系列產品內部採用元件已經大量偏重使用韓國供應鏈如三星、LG等提供產品，顯然蘋果再進其中美貿易戰影響下，更謹慎地降低重要產品使用中國境內供應元件比例。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言