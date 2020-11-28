傳蘋果要求鴻海將iPad、MacBook產線移至越南 預計明年上半年投產

根據路透新聞報導指稱，蘋果主要代工合作夥伴富士康目前已經逐漸將iPad、MacBook產現移至越南北江市，最快會在明年上半年開始投入生產。

類似情況，富士康也將Sony電視代工產線移到越南，其中除了因應成本等考量進行調整，其中有部分原因則與中美貿易戰影響因素有關。

不過，富士康與蘋果方面並未對此報導作任何回應，但依照相關說法指稱，這項調整是由蘋果主動提出。

另一方面，同樣是蘋果代工合作夥伴身分的和碩，未來也預計在墨西哥建立新代工產線，搭配目前已經在印度地區設置的全新代工組裝產線，顯然蘋果希望進一步讓旗下產品產能可以分散至更多地區，避免集中在單一地區內，可能因為政治等因素影響生產，或是產品銷售問題。

而從此次iPhone 12系列產品內部採用元件已經大量偏重使用韓國供應鏈如三星、LG等提供產品，顯然蘋果再進其中美貿易戰影響下，更謹慎地降低重要產品使用中國境內供應元件比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》