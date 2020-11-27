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影／她向siri問路…轉頭一看結果超意外 網友驚：完全被騙了

聯合新聞網 / 綜合報導
美國音樂團體「76thstreet」，日前發布一則向siri問路的影片，引起許多網友注意。圖擷取自ガジェット通信
美國音樂團體「76thstreet」，日前發布一則向siri問路的影片，引起許多網友注意。圖擷取自ガジェット通信

隨著手機功能越來越發達，現在有問題就馬上向人工智慧軟體「siri」詢問，也不是件奇怪的事。不過最近卻有則向siri問路的影片，因為結局超乎意料，在網路上掀起討論。

根據日本媒體「ガジェット通信」的報導，美國女子雙人音樂團體「76th Street」，日前在IG分享一則影片。只見在影片中，其中一人對著手機，問siri要怎麼去美國知名的漢堡連鎖店「In-N-Out」。隨後女子放下手機，開始繫安全帶，同時出現路況導航聲音。

然而女子繫好安全帶後，將鏡頭一轉，這才赫然發現，剛剛那些指示路線的語音，並非來自於手機，而是由另一位女成員模仿siri的聲音說出來的。由於實在模仿的太像，因此在真相大白前，完全聽不出來是現場人聲模仿。

這個結局，讓網友們也都被大感意外，紛紛表示「OH MY GOD」、「完全被騙到了」、「直接取代siri了吧」、「像成這樣反而覺得毛毛的」。不過也有網友說「前幾秒就有覺得怪怪的」、「一聽就覺得是模仿」。

原來本來以為是siri的導航聲音，其實是另一個成員現場模仿的。圖擷取自ガジェット通信
原來本來以為是siri的導航聲音，其實是另一個成員現場模仿的。圖擷取自ガジェット通信

手機 iPhone Siri

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