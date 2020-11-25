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3C產品壞了你都丟去哪？各通路回收品項告訴你 還能換超商抵用金

聯合新聞網 / 電獺少女

東西都壞了別再供起來了！拿去回收！

你還記得以前用過的電子產品，壞了都拿去哪回收嗎？還是就供奉在家裡櫃子的深處？環保署其實一直有一系列的回收換現金活動，只要到指定地點（便利商店3C 連鎖店）廢棄回收電子產品，會以物理破壞的方式銷毀產品，避免資安方面的風險；指定的 3C 品項還能獲得小額的抵用金回饋～

像平板這樣比較小型的電子產品，民眾可以將廢棄平板攜帶至門市後，自行操作銷毀設備，再將銷毀後的物品交給門市人員即可。如果是筆電，或是桌機、印表機等大型的電子產品，則是直接交給門市人員處理；同時依照地點的不同，給予的回饋也不同，可以根據自身的需求來選擇地點進行回收

回收地點、品項、回饋如下：

7-11

品項：筆記型電腦、手機、手機座充

回饋：筆記型電腦抵 120 元購物抵用金、手機抵 12 元購物抵用金、手機座充抵 3 元購物抵用金

全家

品項：筆記型電腦、平板、手機、電池、光碟

回饋：筆記型電腦抵 120 元購物抵用金、平板抵 40 元購物抵用金、手機抵 12 元購物抵用金

全國電子

品項：筆記型電腦、平板

回饋：舊換新折抵、無償回收

燦坤

品項：筆記型電腦、平板、桌機、顯示器、鍵盤、印表機

回饋：舊換新折抵、無償回收

NOVA

品項：筆記型電腦、平板、手機、桌機、顯示器、印表機、電池、光碟

回饋：筆電、桌機、顯示器換 100 元購物抵用金，手機換 USB 隨身燈、印表機換 50 元購物抵用金

其他的回收地點包括 Acer、大潤發、華碩文教基金會等等，都是提供無償回收的，大型廢棄 3C 產品也可以直接請清潔隊進行回收。另外，上述的回收活動，截止日期大部分都在明年一月中；不過不用擔心，回收活動是會一直都有的，只是兌換的品項會稍有不同而已，到時如果活動有變更，我們也會告知大家最新的內容囉

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

3C 便利商店 資源回收

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