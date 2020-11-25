入門款GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition顯示卡 預計12月推出

雖然傳出取消顯示記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070，但NVIDIA預期會在12月初正式揭曉定位在普及應用需求的GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition顯示卡。

在風扇設計，GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition採用與GeForce RTX 3070相同設計，均配置在顯示卡同側，但整體長度顯然會比GeForce RTX 3070採用的24公分設計更短，而末端依然維持可讓風道穿透設計，藉此提升顯示卡散熱效率。

顯示卡框體也同樣採用一體成形金屬材質打造，並且搭配背版固定確保PCB板不會因為高溫運作而變形，至於外接供電預期也是透過mini 12Pin針腳連接，因此應該也會需要透過轉接配件安裝供電。

(圖／擷自VideoCardz網站)

規格方面，RTX 3060 Ti預期採用4864組CUDA、GA104-200核心，運作時脈為1410MHz，超頻則可達1665MHz，相比GeForce RTX 3070減少1024組CUDA，80組ROP，38組RT Cores，另外則將搭配對應256位元、14Gbps資料傳輸率的8GB GDDR6顯示記憶體。

就產品效能部分，GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition預期對比先前推出的GeForce 2080 Super，而建議售價則會落在399美元區間，預期會在美國時間12月2日正式推出。

除了GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition，先前也有消息指稱NVIDIA也著手準備另一款入門等級顯示卡GeForce RTX 3050，相較過去仍將入門等級顯示卡歸類在「GTX」類別，意味新款入門等級顯示卡原生就搭載可對應即時光影追跡運算的RT Cores設計，而非僅以顯示卡本身效能推動。

不過，NVIDIA目前仍未能改善GeForce RTX 3070、GeForce RTX 3080供貨短缺問題，同時在AMD顯示卡今年也出現反撲情況，即便今年推出的GeForce RTX 30系列效能大幅提升，但依然讓NVIDIA必須謹慎應戰，因此接續推出的GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition，以及GeForce RTX 3050，顯然就是為了爭取更多市場支持。

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