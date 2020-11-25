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AMD與Intel、NVIDIA硬體搭配 也能藉由Smart Access Memory提高效能

聯合新聞網 / 楊又肇

日前揭曉Ryzen 5000系列處理器Radeon RX 6000系列顯示卡時，AMD表示可藉由名為Smart Access Memory技術，讓處理器與顯示卡能共用後者搭載記憶體容量，藉此加快整體運算效率。而在後續接受訪談時，AMD透露將與IntelNVIDIA合作，讓此項技術也能在Radeon RX 6000系列顯示卡搭配Intel處理器，以及Ryzen 5000系列處理器搭配NVIDIA顯示卡時使用。

而依照先前NVIDIA說明，其實Smart Access Memory技術並非難以實現，在於此項技術實際源自PCIe設計規範一部分，亦即名為Resizable BAR Capability的設計原理，讓不同硬體能藉由共同記憶體作為資料緩存區塊，藉此減少資料在不同硬體間搬移使用情況，進而可讓整體運算效率提升。

至於AMD所提出Smart Access Memory技術，實際上就是採用讓影像運算可藉由顯示卡上所搭載顯示記憶體進行緩存，並且讓Ryzen 5000系列處理器能直接透過存取、處理放在顯示卡記憶體的資料，進而直接讓顯示卡完成後續資料運算，同時進行結果輸出。

不過，目前還無法確認未來AMD將如何與Intel、NVIDIA合作，同時也未說明具體技術應用細節。由於AMD在旗下硬體採用技術做了不少平台最佳化設計，因此將AMD硬體產品搭配其他品牌硬體使用時，是否會有一定規範，或是造成運算效能相對縮減，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD Intel NVIDIA

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