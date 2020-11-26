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搭載Apple M1處理器的Mac mini拆解曝光 RAM和硬碟容量無法自行升級

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：9to5mac
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隨著 Apple M1 處理器發表，多款搭載 M1 處理器的 Mac 也陸續上市，其中 Mac mini 是首款搭載 Apple Silicon (Apple M1) 處理器的 Apple 桌上型電腦。

YouTube 頻道 Brandon Geekabit 率先拆解 Mac mini ，讓我們更了解它的內部結構，並且發現 Mac mini 機身有機會可以更迷你，但很可惜的是使用者無法自行升級改裝 RAM 記憶體和硬碟。

圖片及資料來源：9to5mac
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從 Brandon Geekabit 拆機的過程來看，Mac mini 拆解並不太困難，只要找到能拆除 TR6 螺絲釘的螺絲起子就能迅速拆機。

不過，如果想要自己拆機的朋友要特別注意，一拆機很可能就會影響保固資格，而且如果拆機不成功很可能就麻煩大了。

圖片及資料來源：9to5mac
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拆機過程中，Brandon 表示新一代 Mac mini 內部零組件佔用的空間很少。對比 2018 年版或 2020 年 Intel 處理器 Mac mini ，Apple M1 處理器的 Mac mini 主機板佔用空間減少了 30% ~ 40% 左右。

這暗示著第二代 Apple M1 處理器的 Mac mini 的機身有機會比現在這一款的機身更加迷你、更不佔空間。

圖片及資料來源：9to5mac
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然而把整個主機板拿出來之後，卻發現 M1 處理器晶片、 RAM 記憶體、SSD 硬碟全部都直接焊接在主機板上，完全沒有辦法自行升級。

而根據 Apple 官方資料，Apple M1 處理器的 Mac mini 規格統一搭載 8GB RAM 記憶體，但使用者可選擇 256GB SSD 或 512GB SSD 。

這也代表想要選購 Mac mini 時，使用者必須確認清楚自己需要的硬體規格，因為新一代的 Mac mini 無法像 Intel 處理器版本的 Mac mini 能夠自行升級加裝 RAM 記憶體容量。

圖片及資料來源：9to5mac

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

Mac Mini Apple Silicon

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