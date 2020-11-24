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realme「智慧連網顯示器」、聲波電動牙刷M1登台 貫徹「手機+AIoT」雙引擎策略

聯合新聞網 / 楊又肇
▲realme智慧連網顯示器32吋款式
▲realme智慧連網顯示器32吋款式

日前宣布進駐台北三創生活園區時，realme就已經預告將在台引進旗下電視產品，而在今日 (11/24)的線上發表會中，realme正式宣布跨足智慧家居市場，同樣以智慧連網顯示器名義引進旗下電視產品，以及聲波電動牙刷M1，藉此貫徹「手機+AIoT」雙引擎策略，同時也宣布在台佈局1年半時間躍升成為智慧手機市場前五大品牌。

依照realme說明，以智慧連網顯示器名義引進的電視機種將先以32吋、43吋作為主打，預計明年將接續引進55吋機種。

螢幕規格部分，將採用LED面板、8.7mm極窄邊框設計，並且透過Chroma Boost炫彩影像處理技術讓亮度、顏色、對比、飽和度和清晰度有感提升，並且支援HDR10和HLG技術，亮度更可達400nits最大亮度呈現。硬體部分，則分別採用聯發科四核心處理器設計，搭配1GB記憶體與8GB儲存容量，作業系統則採用Android TV，並且支援Google Assistant數位助理服務與Chromecast無線推播功能。

▲realme智慧連網顯示器43吋款式
▲realme智慧連網顯示器43吋款式

其他規格則搭載Wi-Fi、藍牙連接功能，並且對應3組HDMI、1組AV端子等連接孔設計，另外也搭載RJ-45網路孔。

建議售價部分，realme智慧連網顯示器32吋版本將以5990元價格銷售，預計在11月27日開放銷售，43吋版本則以新台幣9990元價格銷售，將會在12月上市，兩者均提供3年保固服務，高於業界平均2年保固標準，但目前尚未確定是否比照其他業者提供到府安裝服務。

▲realme智慧連網顯示器32吋款式背面設計
▲realme智慧連網顯示器32吋款式背面設計

▲realme智慧連網顯示器43吋款式背面設計
▲realme智慧連網顯示器43吋款式背面設計

▲realme智慧連網顯示器遙控器配件
▲realme智慧連網顯示器遙控器配件

而此次同步引進台灣的聲波電動牙刷M1則採用曲線簡約機身設計，磨砂塗層更可達防滑效果，並且提供標準型、敏感型專屬刷頭，內建聲波馬達更可達每分鐘振動34000次，藉此快速形成微小泡沫，配合10°擺幅讓口腔牙縫能被更仔細清理。

▲內建聲波馬達更可達每分鐘振動34000次的聲波電動牙刷M1
▲內建聲波馬達更可達每分鐘振動34000次的聲波電動牙刷M1

另外，使用過程中更可將震動噪音控制在60分貝以下，並且提供輕柔、清潔、美白、拋光4種模式，分別對應不同清洗強度，電池單次充電最高可對應90天使用續航力，同時充電5分鐘即可對應2天使用電力時間，本身則具備可直接水洗的IPX7防水設計。

▲區分白、藍配色版本，充電5分鐘即可對應2天使用電力時間，本身則具備可直接水洗的IPX7防水設計
▲區分白、藍配色版本，充電5分鐘即可對應2天使用電力時間，本身則具備可直接水洗的IPX7防水設計

realme聲波電動牙刷M1分別推出白、藍配色版本，建議售價為新台幣999元，預計會從11月26日起正式開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme 電視

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