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羅技MX Anywhere 3滑鼠簡單玩 可藉Easy-Switch快速切換3組裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

相較2015年推出的MX Anywhere 2，羅技今年宣布更新的MX Anywhere 3基本上延續相同框架設計，一樣可對應最多3組裝置連接使用，並且配合Easy-Switch技術快速切換。

對比鎖定高階使用的MX Master系列，MX Anywhere系列則是針對行動辦公使用需求打造，因此除了強調體型小巧，但仍可維持適中使用手感的設計，本身更強調可藉由定位能力高達1000 dpi Darkfield感測元件，讓MX Anywhere 3一樣可以用在各類材質表面使用，甚至放在玻璃材質上使用也不是問題。

▲MX Anywhere 3
▲MX Anywhere 3

維持相同操作介面，但有不少升級

至於介面設計，MX Anywhere 3與先前的MX Anywhere 2基本上維持相同設計，一樣採用對稱左右按鍵、中間搭載金屬材質打造的MAGSPEED飛梭滾輪，而左側則搭載兩組可自定義的拇指按鍵，滾輪後方的模式切換按鍵位置則未改變，只是從原本方形設計改為橢圓狀。

其他改變，則包含前方充電孔從原本的micro USB改為目前主流的USB-C，周圍防滑橡膠墊則改為水平波紋狀，與先前採不規則塊狀設計明顯不同，而底部滑件設計也做了調整，讓MX Anywhere 3可以更流暢滑動使用，至於電源開關、切換指示燈與配對按鍵等設計則沒有明顯改變。

▲新版MX Anywhere 3外型採用更圓潤設計，但大抵維持與前一代相仿配置
▲新版MX Anywhere 3外型採用更圓潤設計，但大抵維持與前一代相仿配置

雖然目前許多筆電搭配的觸控板已經可以對應相當精準的操作，但在特定操作需求，或是個人使用習慣差異，其實還是會需要滑鼠作為操作輔助，因此MX Anywhere 3便是針對此類需求打造，甚至可以滿足額外裝置使用需求，例如配合iPad等平板裝置連接使用，或是回到家中連接桌機使用。

操作電力部分，羅技依然標榜此次MX Anywhere 3省電使用特性，單次充電最高約可對應70天左右續航表現，在一般操作使用下也幾乎能對應2個月時間電力運作。

▲一樣搭載MAGSPEED飛梭滾輪，提供用力轉動即可快速捲動頁面使用特性
▲一樣搭載MAGSPEED飛梭滾輪，提供用力轉動即可快速捲動頁面使用特性

▲側面維持搭載能以拇指快速操作的可自定義按鍵，止滑橡膠層也以波狀造型呈現
▲側面維持搭載能以拇指快速操作的可自定義按鍵，止滑橡膠層也以波狀造型呈現

▲前方充電孔調整為目前主流使用的USB-C規格
▲前方充電孔調整為目前主流使用的USB-C規格

▲底部滑件調整為橢圓形，並且維持採用1000 dpi Darkfield感測元件
▲底部滑件調整為橢圓形，並且維持採用1000 dpi Darkfield感測元件

更方便的Flow技術應用

另外，MX Anywhere 3同樣支援羅技Flow技術，透過在裝置上安裝Options軟體，即可自動不同裝置間的連網IP位址，讓使用者可配合滑鼠游標在不同裝置螢幕間移動，就能快速從第一台PC切換到第二台PC接續操作，甚至可對應Windows PC與Mac裝置切換使用。甚至配合滑鼠游標切換使用裝置，同樣支援Flow技術的羅技鍵盤也能快速配合滑鼠切換至不同裝置使用。

而羅技Flow技術另一個特色，則是可將不同裝置間的檔案，直接透過拖拉方式即可傳送使用，讓使用者省去需要透過繁複點選，或是直接透過USB儲存裝置搬移的麻煩，同時傳送過程更會以SSL及AES-256加密方式傳輸，因此不用擔心資料是否遭竊問題。

更粉嫩色彩

相比過往推出的MX Anywhere系列，其實就跟MX Master系列採用更多金屬色系風格，因此在外觀設計相對顯得陽剛，但是在先前加入白色款式設計後，羅技在此次推出的MX Anywhere 3就加入粉嫩色彩，藉此吸引更多女性用戶支持。

此外，原本的白色與黑色也相對柔和一些，讓滑鼠使用色調不再冰冷，而可以成為更容易搭配的「配件」。

▲MX Anywhere 3
▲MX Anywhere 3

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

省電 羅技 滑鼠

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