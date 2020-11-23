NFC論壇與通用手寫筆協會 提出支援無線充電的手寫筆統一規範

NFC論壇宣布與通用手寫筆協會 (USI)達成協議，未來將允許行動裝置藉由全新WLC協議規範，透過無線充電方式幫手寫筆配件充電，藉此讓手寫筆配件業者能依循統一規範設計產品，並且讓配件能在不同裝置間使用。

目前包含蘋果採用Apple Pencil 2的新款iPad Air、iPad Pro，或是三星Galaxy Note 10系列、Galaxy Note 20系列，在手寫筆均導入無線充電設計，讓手寫筆可透過裝置電力充電，但兩者並非採用相同設計規範。

而NFC論壇目前則是將日前針對手寫筆等小型裝置提出的WLC無線充電規範，與通用手寫筆協會所提出手寫筆產品通用設計規範合併，讓符合通用手寫筆協會規範設計的手寫筆能以WLC規範進行無線充電。

依照說明WLC規範將透過13.56MHz基礎頻率，配合NFC感應通訊方式啟動無線充電功能，並且將最大輸出功率控制在1W。而在充電模式部分，則包含在靜態狀態下，透過穩定功率充電模式，以及能以不同射頻功率進行充電的動態模式，讓手寫筆能在使用過程同時補充電力。

NFC預期最快明年就會有應用此協議設計的應用產品問世，但目前還無法確認哪些品牌將推出首波應用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》