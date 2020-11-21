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與Intel版本僅差在這 搭載M1處理器的新款MacBook Air、Pro拆解曝光

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自iFixit網站)
▲(圖／擷自iFixit網站)

iFixit稍早已經拆解搭載M1處理器的新款MacBook AirMacBook Pro，其中除了顯示絕大部分設計並未有太大改變，更確認M1處理器設計外觀。

▲(圖／擷自iFixit網站)
▲(圖／擷自iFixit網站)

在實際拆解中，iFixit發現搭載M1處理器的新款MacBook Air，與先前採用Intel處理器的MacBook Air比較，幾乎僅在處理器使用主機板、散熱風扇的差異，其他元件配置幾乎沒有不同。甚至在新款MacBook Pro內部設計中，搭載M1處理器與Intel處理器版本的差異性又更小，甚至零件也能直接互換通用。

而蘋果在新款M1處理器右側整合由SK hynix提供的LPDDR4X記憶體，其中以雙通道形式配置，因此依照選擇容量差異，會有2組4GB或2組8GB的組合，同時以UMA (Unified Memory Architecture)封裝形式與M1處理器整合，藉此減少在主機板空間所佔用面積。

▲(圖／擷自iFixit網站)
▲(圖／擷自iFixit網站)

至於在主機板上並未搭載T2安全晶片，原因在於目前T2安全晶片功能已經被M1處理器所整合安全區塊設計取代。

另外，依照先前蘋果說明，搭載M1處理器的新款Mac機種支援Thunderbolt與USB 4.0，雖然不少人被誤導認為支援Thunderbolt 4規格，但實際上蘋果採用設計僅完全支援Thunderbolt 3規範，但受限USB 4.0設計，使得實際輸出僅支援連接單組顯示器，導致新款MacBook Air或MacBook Pro無法支援外接顯示器，原因在於顯示輸出資源被本身螢幕佔據。

▲(圖／擷自iFixit網站)
▲(圖／擷自iFixit網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook Air MacBook Pro Intel

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