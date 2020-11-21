與Intel版本僅差在這 搭載M1處理器的新款MacBook Air、Pro拆解曝光
iFixit稍早已經拆解搭載M1處理器的新款MacBook Air與MacBook Pro，其中除了顯示絕大部分設計並未有太大改變，更確認M1處理器設計外觀。
在實際拆解中，iFixit發現搭載M1處理器的新款MacBook Air，與先前採用Intel處理器的MacBook Air比較，幾乎僅在處理器使用主機板、散熱風扇的差異，其他元件配置幾乎沒有不同。甚至在新款MacBook Pro內部設計中，搭載M1處理器與Intel處理器版本的差異性又更小，甚至零件也能直接互換通用。
而蘋果在新款M1處理器右側整合由SK hynix提供的LPDDR4X記憶體，其中以雙通道形式配置，因此依照選擇容量差異，會有2組4GB或2組8GB的組合，同時以UMA (Unified Memory Architecture)封裝形式與M1處理器整合，藉此減少在主機板空間所佔用面積。
至於在主機板上並未搭載T2安全晶片，原因在於目前T2安全晶片功能已經被M1處理器所整合安全區塊設計取代。
另外，依照先前蘋果說明，搭載M1處理器的新款Mac機種支援Thunderbolt與USB 4.0，雖然不少人被誤導認為支援Thunderbolt 4規格，但實際上蘋果採用設計僅完全支援Thunderbolt 3規範，但受限USB 4.0設計，使得實際輸出僅支援連接單組顯示器，導致新款MacBook Air或MacBook Pro無法支援外接顯示器，原因在於顯示輸出資源被本身螢幕佔據。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言