Intel推廣全新EVO認證筆電 未來持續布局Project Athena設計

今年宣布推出代號「Tiger Lake」的第11代Core系列處理器，同時也藉由自行打造的Xe架構顯示設計標榜改變過往輕薄筆電使用效能，更宣布推出全新EVO設計認證，讓過去推出的Project Athena設計能更符合Intel認定的當今筆電使用需求。

依照Intel說明，EVO品牌認證並非用於取代既有Project Athena設計規範，強調Project Athena設計規範依然是針對筆電未來使用形式打造，藉此創造筆電更多可能性，而EVO品牌認證則是基於第二版Project Athena設計規範，並且要求採用第11代Core i7、Core i5等級處理器，以及全新Intel Iris Xe Graphics顯示設計，並且符合工作使用需求。

簡單區隔的話，符合第一版Project Athena設計規範的筆電，至少要搭載Ice Lake架構設計的第10代Core系列處理器，而符合第二版Project Athena設計規範，則必須搭載Tiger Lake架構設計的第11代Core i7、Core i5等級處理器，若要符合EVO品牌認證的話，除了必須符合第二版Project Athena設計規範，更要符合工作使用需求設計。

因此在搭載第11代Core系列處理器的筆電機種中，會區分在機身黏貼標示Core處理器與Iris Xe的貼紙，作為符合第二版Project Athena設計規範認證，而黏貼單一EVO貼紙的機種，則主要用於識別機種是否符合EVO規範設計，但不會額外黏貼Core處理器與Iris Xe貼紙作為識別。

而要符合EVO品牌認證，除了必須符合第二版Project Athena設計規範，同時還要符合以下特性：

• 電池模式擁有一致性的反應速度。

• 睡眠喚醒時間小於1秒。

• 搭載Full HD解析度螢幕，在真實應用場景可提供9小時，或更長的電池續航力。

• 搭載Full HD解析度螢幕，充電30分鐘即可享有4小時以上的電池續航力。

至於Intel未來依然會持續更新Project Athena設計規範，藉此構思筆電未來發展可能性，因此並不會以EVO品牌認證取代既有Project Athena設計規範。

由於此次在代號「Tiger Lake」的第11代Core系列處理器導入自行打造的Xe架構顯示設計，甚至藉由進階設計的Iris Xe MAX搭配DL Boost人工智慧軟體框架，藉此對應更具效率的運算效率，例如加快諸如Adobe等圖像渲染效率，或是用於提升遊戲顯示流暢度。

此外，由於此次在第11代Core系列處理器也加入名為GNA (Gaussian Neural Accelerator)的人工智慧運算加速器，能藉由類似行動處理器內的獨立NPU設計，藉由獨立硬體資源加快人工智慧運算效率，進而能減少佔用CPU、GPU運算資源，僅在必要時也加入使用，藉此對應更快的人工智慧運算效率。

依照Intel的說明，藉由GNA加速器元件設計，預期能讓筆電對應更多傳統需要更高運算效能，或是專屬硬體設計才能流暢處理事宜，例如可以藉由GNA加速器讓筆電能模擬主動環境噪音降噪功能，並且確保系統運作穩定性，雖然配合CPU、GPU與DL Boost軟體框架也能實現相同效果，但以獨立硬體協同運算情況下，將能讓筆電保留更充裕運算效能。

而GNA加速器也能配合不同軟體框架，支援使用更多元的人工智慧處理效果，例如即時語言翻譯、更快圖像處理效率等，藉此讓筆電能發揮更大使用功效。

目前包含華碩、宏碁、聯想、HP、Dell、技嘉、微星在內業者所打造、應用第11代Core系列處理器，並且符合EVO設計規範的筆電產品，目前已經陸續進入市場銷售，而Intel未來也會持續打造新款Project Athena設計規範，藉此創造不同筆電使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》