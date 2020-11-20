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鎖定遊戲需求 Western Digital推出新款WD_BLACK系列儲存裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

Western Digital今日 (11/19)宣布在台推出新款WD_BLACK系列儲存裝置，分別為採用PCIe Gen4介面設計的WD_BLACK SN850 NVMe SSD，以及WD_BLACK AN1500 NVMe SSD擴充卡，並且針對外接使用需求推出以Thunderbolt 3連接運作的WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD。

此次推出儲存產品，同樣藉由WD_BLACK等級產品鎖定遊戲高速存取需求設計，其中以PCIe Gen4介面連接使用的WD_BLACK SN850 NVMe SSD，標榜對應每秒7000MB讀取速度，以及最高對應5300MB寫入速度，並且藉由WD_BLACK G2控制器針對遊戲存取最佳化，但未針對NAS、伺服器使用模式做調整。

而WD_BLACK AN1500 NVMe SSD擴充卡，則是藉由PCIe Gen3 x8、透過兩組SSD構成RAID 0磁碟陣列，藉此達成每秒最高可達6500MB讀取速度，以及最高可達每秒4100MB寫入速度表現 (2TB和4TB容量版本)，在Windows PC硬體環境使用情況下，還可以自訂RGB燈光效果照明，並且透過散熱片確保運作效能。

至於此次推出的WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD，則是透過Thunderbolt 3介面與筆電等裝置連接，除了對應額外儲存容量使用需求，更提供3組USB-A形式的USB 3.2連接埠，以及2組USB-C形式的USB 3.2連接埠，另外也提供一組RJ-45網路連接埠、音訊/麥克風連接埠，本身需要透過外接電力運作，在Windows PC硬體環境也能自訂RGB燈光效果。

WD_BLACK SN850 NVMe SSD無散熱片版本提供500GB、1TB與2TB三種容量，建議售價分別為驗新台幣5890元、新台幣9990元與新台幣15990元，而搭載散熱片版本則預計在2021年初推出。此次推出的WD_BLACK AN1500 NVMe SSD擴充卡則提供1TB、2TB與4TB三種容量版本，建議售價則是新台幣10199元、新台幣16599元，以及新台幣32999元。

至於WD_BLACK D50 Game Dock則區分500GB、1TB與2TB三種容量規格，建議售價分別是新台幣9980元、新台幣15980元與新台幣19980元，預計於2020年12月25日上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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