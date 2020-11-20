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Intel打造「Bishop County」筆電設計工具 15.6吋筆電重量不到1.7公斤

聯合新聞網 / 楊又肇

持續推動EVO設計筆電產品後，Intel宣布在NUC產品設計加入代號「Bishop County」、名為NUC M15的筆電設計工具，其中搭載代號「Tiger Lake」的第11代Core系列處理器、Iris Xe顯示設計，同時更符合EVO筆電設計規範。

而提出代號「Bishop County」的NUC M15筆電設計工具，Intel自然是為了推動更廣泛的EVO設計規範筆電發展，並且透過NUC設計讓更多白牌設計筆電能以符合EVO規範形式打造。

在NUC M15筆電設計工具中，將使15.6吋筆電厚度可控制在1.5公分、重量控制在1.7公斤內，並且搭載代號「Tiger Lake」的第11代Core系列處理器、Iris Xe顯示設計，本身也搭載Wi-Fi 6連網功能、73Whr電池電量，對應長達16小時影片連續播放，以及電池快充設計。

由於NUC M15筆電設計工具已經符合Intel驗證，同時相關規格也均符合Intel對於EVO的設計規範，因此白牌業者幾乎僅需透過貼牌方式就能順利打造一款合乎規範的筆電產品，另一方面也能縮減OEM廠商研發產品時間與成本。

NUC M15筆電設計工具預計會在2021年1月正式推出，預期會在明年以線上形式舉辦的CES 2021有更具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel 筆電

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