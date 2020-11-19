又是你！「它」穩坐年度最爛密碼 2百萬人用卻能1秒破解

「123456」又是你！知名VPN服務商NordPass日前公布2020年度密碼使用情形，發現大家戲稱的超好破解密碼「123456」果真穩坐第一，網友們也趕緊確認名單上的密碼吧，千萬不要再用了！

根據NordPass提供的數據資料，顯示「123456」是最多人使用的密碼組合，竟有200多萬人使用，其次則是「123456789」、「password」、「12345678」、「111111」、「123123」及「12345」等，而要駭取這些常用密碼根本不需1秒鐘。

綜觀這些最常被使用的密碼，可見都是以純數字或純英文字排列組合，幾乎可在3分鐘內破解成功；其中，將數字和英文字母組合的密碼「picture1」已躍上第3多人使用的密碼，但還是得耗時3小時才能破解。

那要使用哪種密碼才會安全？許多網路安全公司就建議，除了避免相近的數字、字母之外，也要排除姓名、流行文化等名詞，且混合使用數字英文、變換大小寫或多於12字元以上都能提升安全度。