聽新聞
test
0:00 / 0:00
又是你！「它」穩坐年度最爛密碼 2百萬人用卻能1秒破解
「123456」又是你！知名VPN服務商NordPass日前公布2020年度密碼使用情形，發現大家戲稱的超好破解密碼「123456」果真穩坐第一，網友們也趕緊確認名單上的密碼吧，千萬不要再用了！
根據NordPass提供的數據資料，顯示「123456」是最多人使用的密碼組合，竟有200多萬人使用，其次則是「123456789」、「password」、「12345678」、「111111」、「123123」及「12345」等，而要駭取這些常用密碼根本不需1秒鐘。
綜觀這些最常被使用的密碼，可見都是以純數字或純英文字排列組合，幾乎可在3分鐘內破解成功；其中，將數字和英文字母組合的密碼「picture1」已躍上第3多人使用的密碼，但還是得耗時3小時才能破解。
那要使用哪種密碼才會安全？許多網路安全公司就建議，除了避免相近的數字、字母之外，也要排除姓名、流行文化等名詞，且混合使用數字英文、變換大小寫或多於12字元以上都能提升安全度。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言