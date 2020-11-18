快訊

誰接中天52台？NCC主委陳耀祥說出推薦名單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果說「M1處理器MacBook快過市面上98%筆電」 外媒抨擊毫無根據只是話術

聯合新聞網 / T客邦

在上週的發布會上，蘋果公開表示，搭載M1處理器的MacBook Air比「市面上98%的筆電」速度都快。這番說辭隨即引發PCWorld不滿，在他們的Gordon Mah Ung發表的文章中表示，蘋果簡直是信口雌黃（full of it）。

Gordon表示，蘋果對於自己得出結論的前提描述得非常空泛，到底使用了哪款或者那些基準軟體、又對比了那些筆電，他們全都沒有說清楚。

於是他點名表示，難道蘋果敢說M1版MacBook Air比銳龍4000+GTX 2060的華碩Zephyrus G14快？比外星人Area m51快？比微星mini LED的Creator 17快？

另外，對於「效能」一詞的說法，是建立在什麼基礎上的？CPU效能？GPU小能？執行Windows的效能？是基於相同的應用程式在兩個平臺上運行嗎？是指在跑《碧血狂殺2》或《決勝時刻：黑色行動冷戰》？是在跑訊連的PowerDirector嗎？或是在執行要塞英雄嗎？

他表示，雖然不知道蘋果的說法到底是基於什麼，但他有98%的把握，上面列出的任何一台筆電在他剛剛點名的任何一款軟體，都可以把MacBook Air海放。

蘋果或許是將新的M1處理器與基於英特爾的處理器進行比較，但由於沒有定義 「效能」這個詞，這一切就變成了純粹的行銷噱頭。此外，就像你不會將999美元的MacBook與150美元的MacBook去進行比較，但在98%銷售的筆電中，則包含了150美元的PC。

他表示最讓他生氣的是蘋果的「行銷說法」。M1 晶片採用台積電最先進的 5 奈米製程，他毫不懷疑它的實力，而且相信在經過優化調整之後，確實會有一些應用程式可以在上面跑得比許多基於x86的Windows筆電要快。

但是，還有很多很多的程式，你無法在這些Mac上簡單的運行，甚至在一些情況下，就算優化之後，性能也會比x86 PC爛，而這些在蘋果的行銷用語中都沒有提及。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 蘋果 筆電 Apple Silicon MacBook

延伸閱讀

macOS Big Sur更新掀隱私疑慮？蘋果強調僅用於檢查安全

如果你是PC用戶正考慮跳到蘋果M1處理器陣營 建議你先等一等

蘋果M1處理器碾壓Intel Core i9-10910處理器？ 或許不該只看帳面數據

醫科生問「Macbook真的比較好用？」網友愣了：這功能是Mac死穴

相關新聞

只要3千！HomePod Mini蘋果官網開放預購 但最快年底才能入手

今年隨著Apple Watch series 6、Apple Watch SE一同推出的HomePod Mini，稍早確認開放台灣地區透過蘋果官網訂購，但預計最快出貨時間則是在12月30日至明年1月6日。

蘋果說「M1處理器MacBook快過市面上98%筆電」 外媒抨擊毫無根據只是話術

在上週的發布會上，蘋果公開表示，搭載M1處理器的MacBook Air比「市面上98%的筆電」速度都快。這番說辭隨即引發PCWorld不滿，在他們的Gordon Mah Ung發表的文章中表示，蘋果簡直是信口雌黃（full of it）。

疫情助攻 蘋果MacBook上季出貨量成長39%

新冠疫情帶動在家上班和遠距教育趨勢，讓筆電需求大增；研調機構Strategy Analytics的數據顯示，上季全球筆電...

如果你是PC用戶正考慮跳到蘋果M1處理器陣營 建議你先等一等

蘋果推出了首批採用自己設計的M1處理器的Mac，13英寸MacBook Air、13英寸MacBook Pro和Mac mini。我們已經介紹過，蘋果表示採用M1處理器的這三款機器，將比Intel處理器的機器在性能上有大幅提昇，而且電池壽命也是倍增，甚至，這些機器還可以原生執行iOS APP，這也意味著你不用擔心找不到應用程式。聽起來一切都很美好。

蘋果爆雷 耳罩式耳機可能不只黑白兩色

新聞媒體網站Gizmodo根據9to5Mac報導，蘋果釋出的iOS 14.3 Beta版本裡，程式碼隱藏了兩個圖示，似乎...

單卡就是一台超級電腦運算量！AMD推出CDNA架構設計的Instinct MI100加速卡

除了預告採用Zen 3架構、代號「Milan」的第三代EPYC系列處理器將在年底供貨，AMD在SC20超算活動上也宣布採用CDNA架構設計的Instinct MI100加速卡，標榜帶動超過10 TeraFLOPS FP64雙精度浮點運算效能、相比前一代產品MI150在矩陣數列的FP32單精度浮點數運算效能提升3倍，甚至在每美元對應峰值運算更比NVIDIA A100增加1.8倍至2.1倍左右。

AMD搭載Zen 3架構、代號「Milan」的第三代EPYC系列處理器 供貨時間曝光

日前宣布推出採Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列處理器後，AMD在SC20超算活動上預告，將在2021年推出採Zen 3架構、代號「Milan (米蘭)」的第三代EPYC系列處理器產品。

LG申請「Motion Pro」商標 預期讓OLED電視有更高畫面更新率表現

LG過去透過TruMotion技術，藉此提升旗下OLED電視動態影像顯示效果，同時今年更與NVIDIA合作G-Sync抗畫面撕裂技術，讓OLED電視能對應PC裝置更高畫面更新率。而在稍早遞交名稱專利中，則顯示LG提出名為「Motion Pro」的商標，或許意味下一款OLED將可對應更高動態影像強化效果。

蘋果M1處理器碾壓Intel Core i9-10910處理器？ 或許不該只看帳面數據

在近期GeekBench 5所紀錄數據顯示，M1處理器在單核效能表現贏過Intel採10核心設計、運作時脈為2.7GHz的Core i9-10910處理器，而在多核效能表現則比採12核心設計的Xeon E5-2697處理器還高，同時也直接扳倒用於現有16吋MacBook Pro的Core i9-9880HK處理器，但事實上真是如此嗎？

黑白照片的獨特魅力 徠卡Q2 Monochrom一手掌握

黑白照片的獨特魅力，令許多專業攝影玩家深深著迷。徠卡相機發表Q系列全新產品Q2 Monochrom相機，配備最新研發的全...

微軟：在M1處理器硬體環境執行的Office 速度不受影響

在蘋果宣布推出搭載M1處理器的新款Mac機種後，微軟隨即也宣布將釋出對應M1處理器硬體環境使用的訂閱服務Microsoft 365，以及單機銷售版Office 2019。

realme台北三創門市試營運 電視產品將引進台灣

realme今日 (11/13)宣布進駐台北三創生活園區，並且將從11月14日起開放試營運，並且預告日前已經在印度市場推出的電視產品也將進駐台灣市場。

熱門新聞

iPhone 12 Pro硬體成本曝光 3關鍵元件占比逾5成

微軟：新Xbox系列恐一路缺貨到明年4月

OPPO未來科技大會 發表X 2021卷軸螢幕概念機

Airbnb正式掛牌上市 成為今年最大規模IPO交易

疫情助攻 蘋果MacBook上季出貨量成長39%

榮耀拆分出售後…多名華為高層、供應鏈相關員工加入榮耀體系

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。