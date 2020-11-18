蘋果說「M1處理器MacBook快過市面上98%筆電」 外媒抨擊毫無根據只是話術

在上週的發布會上，蘋果公開表示，搭載M1處理器的MacBook Air比「市面上98%的筆電」速度都快。這番說辭隨即引發PCWorld不滿，在他們的Gordon Mah Ung發表的文章中表示，蘋果簡直是信口雌黃（full of it）。

Gordon表示，蘋果對於自己得出結論的前提描述得非常空泛，到底使用了哪款或者那些基準軟體、又對比了那些筆電，他們全都沒有說清楚。

於是他點名表示，難道蘋果敢說M1版MacBook Air比銳龍4000+GTX 2060的華碩Zephyrus G14快？比外星人Area m51快？比微星mini LED的Creator 17快？

另外，對於「效能」一詞的說法，是建立在什麼基礎上的？CPU效能？GPU小能？執行Windows的效能？是基於相同的應用程式在兩個平臺上運行嗎？是指在跑《碧血狂殺2》或《決勝時刻：黑色行動冷戰》？是在跑訊連的PowerDirector嗎？或是在執行要塞英雄嗎？

他表示，雖然不知道蘋果的說法到底是基於什麼，但他有98%的把握，上面列出的任何一台筆電在他剛剛點名的任何一款軟體，都可以把MacBook Air海放。

蘋果或許是將新的M1處理器與基於英特爾的處理器進行比較，但由於沒有定義 「效能」這個詞，這一切就變成了純粹的行銷噱頭。此外，就像你不會將999美元的MacBook與150美元的MacBook去進行比較，但在98%銷售的筆電中，則包含了150美元的PC。

他表示最讓他生氣的是蘋果的「行銷說法」。M1 晶片採用台積電最先進的 5 奈米製程，他毫不懷疑它的實力，而且相信在經過優化調整之後，確實會有一些應用程式可以在上面跑得比許多基於x86的Windows筆電要快。

但是，還有很多很多的程式，你無法在這些Mac上簡單的運行，甚至在一些情況下，就算優化之後，性能也會比x86 PC爛，而這些在蘋果的行銷用語中都沒有提及。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》