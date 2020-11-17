如果你是PC用戶正考慮跳到蘋果M1處理器陣營 建議你先等一等

蘋果推出了首批採用自己設計的M1處理器的Mac，13英寸MacBook Air、13英寸MacBook Pro和Mac mini。我們已經介紹過，蘋果表示採用M1處理器的這三款機器，將比Intel處理器的機器在性能上有大幅提昇，而且電池壽命也是倍增，甚至，這些機器還可以原生執行iOS APP，這也意味著你不用擔心找不到應用程式。聽起來一切都很美好。

不過，如果你從以前到現在都是Windows的用戶，甚至連手機用的都是Android，現在看到了「性能倍增」、「電池壽命超過20小時」等字眼心動了，想要買一台「MacBook」來嘗試的話，那麼，你必須要先知道，目前除了蘋果披露的這些資訊外，新的M1處理器能做些什麼事情，還有很多的問號。

想要買Mac灌Windows？你可能做不到

首先就是很多人喜歡買來Mac之後，用BootCamp灌上雙系統安裝Windows。但是現在在M1處理器的架構下，這件事情應該是做不到的。

畢竟先前可以用BootCamp灌雙系統安裝Windows，原因就在於先前的機器還是以Intel為核心，才能灌Windows系統進去。而現在M1處理器都變成Arm架構了，應該不大可能可以讓你用BootCamp灌雙系統。就算是未來可以安裝，能裝的也只可能是「Windows 10 on Arm」的閹割版本，大多數EXE應用程式都不能執行。

畢竟，就算是微軟自己，都搞不定在Arm架構下安裝Windows這件事。蘋果當然更不可能幫微軟來解決這件事。

到底能在M1處理器上的電腦執行什麼程式？

新的Mac可以原生執行iOS應用程式，是因為新的蘋果M1是基於Arm指令集，就像你的智慧手機一樣，而不是Mac和Windows PC中使用的x86-64指令集。

但反過來說也是如此：根據蘋果發表會上看到的，蘋果雖然說「現有的」Mac應用程式可以很好的在新電腦上運作，但是那是在非原生運行的狀況下，也就是說，他們針對了M1處理器進行了修正。

歷史上嘗試Arm架構的電腦都並不是很成功，這裡必須又要提一次2012年微軟基於Arm的Surface RT。在當時推出來的時候，售價499美元，當時看起來似乎是一個有前途的Arm的裝置。

雖然Surface RT並沒有運行當時剛推出的Windows 8，取而代之的是，它運行的是Windows RT，這是修改過的Windows 8版本，不能執行傳統的Windows程式。即使是微軟的全力支援，但也很難解釋為什麼Windows RT上可以執行的應用程式是如此之少。

Surface RT的失敗並沒有阻止微軟在基於Arm的Surface電腦上進行更多的嘗試，他們在去年發佈了Surface Pro X，擁有微軟和高通共同開發的Arm處理器。但是，雖然Windows本身對Arm進行了很好的優化，但許多應用程式跑起來要比英特爾電腦上的速度要慢，而且有些應用程式根本無法使用，包括Adobe的Creative Cloud（含Photoshop和Lightroom）。

不僅僅是微軟在基於Arm的電腦上遇到了困難。三星在2018年發佈了類似Surface的Galaxy Book 2，聯想也有Flex 5G，但依然有應用程式執行的問題。微軟官方仍在努力改善Arm上的Windows應用相容性與x64模擬。

所以，能在M1處理器上的電腦執行什麼程式很重要，除了蘋果自家的應用程式之外，他們可以說服多少廠商來投入？

第三方應用程式廠商的改變

蘋果看似對Arm處理器非常有信心。他們發出了一個明確的訊息：Arm是Mac的未來。

而蘋果似乎已經準備好了，他們表示，Photoshop將于明年推出M1的版本、Lightroom將於下月推出、Microsoft Office也即將推出。有了這兩大重點軟體的加盟，其他想要製作Mac應用的開發者也必須加入進來。

此外，蘋果還有推出Rosetta 2開發工具，讓開發者可將既有對應Intel處理器使用的應用程式，轉換成Arm架構處理器環境試用版本。雖然這個工具依然有其轉換限制，但是至少可以讓軟體廠商的轉型不那麼痛苦。

這至少可以避免讓蘋果遇到一些過去發生的歷史錯誤。例如，微軟曾錯誤地認為，在系統上多了一個Windows Store就提供給軟體開發者足夠的動機，讓他們願意主動同時開發x86以及Arm版本的APP，主動提供給Windows Store。

這件事無疑已經可以證明是錯的。

不過，有點事情可以值得期待的是，當越來越多廠商願意為蘋果開發Arm版的應用程式，那麼，這股趨勢是否會吹回微軟的Windows 10 on Arm上呢？

為什麼要你等一等？

那麼，回到一開始的問題，為什麼我們建議你應該要等一等？

新的Mac對於現有的Mac用戶來說，應該沒有什麼轉換的問題。再加上能夠原生運行龐大的iOS應用程式--不過你需要用滑鼠點選，因為Mac沒有觸控式螢幕。

所以，如果新的Mac真的像發表會上講的效能那麼好、電力那麼長，那麼現有的Macbook Air或是Pro的用戶可能會想要買一台來升級，而且應該不會後悔。

但是，如果初期在第三方的應用程式方面，像是先前其它基於Arm的電腦一樣，有很多相容性的問題，或是甚至加入開發的廠商依然是興趣缺缺，那麼，對於一個PC用戶要轉到Mac的使用者來說，M1版的Mac可能不會是你很好的選擇。畢竟，當你跳到一個新環境，然後發現要什麼沒什麼的話，很容易就會有挫折感。

因此，建議你在多等個半年或是一年，等候未來是否有夠多的開發者參與，累積到夠多的程式，再來加入或許會更好。

新聞來源：theverge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》