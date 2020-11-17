快訊

中東大棋局？川普伊拉克撤兵、俄軍租借蘇丹海軍基地

我新冠疫苗預算每劑700元 莊人祥：明年中前有針打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如果你是PC用戶正考慮跳到蘋果M1處理器陣營 建議你先等一等

聯合新聞網 / T客邦

蘋果推出了首批採用自己設計的M1處理器的Mac，13英寸MacBook Air、13英寸MacBook Pro和Mac mini。我們已經介紹過，蘋果表示採用M1處理器的這三款機器，將比Intel處理器的機器在性能上有大幅提昇，而且電池壽命也是倍增，甚至，這些機器還可以原生執行iOS APP，這也意味著你不用擔心找不到應用程式。聽起來一切都很美好。

不過，如果你從以前到現在都是Windows的用戶，甚至連手機用的都是Android，現在看到了「性能倍增」、「電池壽命超過20小時」等字眼心動了，想要買一台「MacBook」來嘗試的話，那麼，你必須要先知道，目前除了蘋果披露的這些資訊外，新的M1處理器能做些什麼事情，還有很多的問號。

想要買Mac灌Windows？你可能做不到

首先就是很多人喜歡買來Mac之後，用BootCamp灌上雙系統安裝Windows。但是現在在M1處理器的架構下，這件事情應該是做不到的。

畢竟先前可以用BootCamp灌雙系統安裝Windows，原因就在於先前的機器還是以Intel為核心，才能灌Windows系統進去。而現在M1處理器都變成Arm架構了，應該不大可能可以讓你用BootCamp灌雙系統。就算是未來可以安裝，能裝的也只可能是「Windows 10 on Arm」的閹割版本，大多數EXE應用程式都不能執行。

畢竟，就算是微軟自己，都搞不定在Arm架構下安裝Windows這件事。蘋果當然更不可能幫微軟來解決這件事。

到底能在M1處理器上的電腦執行什麼程式？

新的Mac可以原生執行iOS應用程式，是因為新的蘋果M1是基於Arm指令集，就像你的智慧手機一樣，而不是Mac和Windows PC中使用的x86-64指令集。

但反過來說也是如此：根據蘋果發表會上看到的，蘋果雖然說「現有的」Mac應用程式可以很好的在新電腦上運作，但是那是在非原生運行的狀況下，也就是說，他們針對了M1處理器進行了修正。

歷史上嘗試Arm架構的電腦都並不是很成功，這裡必須又要提一次2012年微軟基於Arm的Surface RT。在當時推出來的時候，售價499美元，當時看起來似乎是一個有前途的Arm的裝置。

雖然Surface RT並沒有運行當時剛推出的Windows 8，取而代之的是，它運行的是Windows RT，這是修改過的Windows 8版本，不能執行傳統的Windows程式。即使是微軟的全力支援，但也很難解釋為什麼Windows RT上可以執行的應用程式是如此之少。

Surface RT的失敗並沒有阻止微軟在基於Arm的Surface電腦上進行更多的嘗試，他們在去年發佈了Surface Pro X，擁有微軟和高通共同開發的Arm處理器。但是，雖然Windows本身對Arm進行了很好的優化，但許多應用程式跑起來要比英特爾電腦上的速度要慢，而且有些應用程式根本無法使用，包括Adobe的Creative Cloud（含Photoshop和Lightroom）。

不僅僅是微軟在基於Arm的電腦上遇到了困難。三星在2018年發佈了類似Surface的Galaxy Book 2，聯想也有Flex 5G，但依然有應用程式執行的問題。微軟官方仍在努力改善Arm上的Windows應用相容性與x64模擬。

所以，能在M1處理器上的電腦執行什麼程式很重要，除了蘋果自家的應用程式之外，他們可以說服多少廠商來投入？

第三方應用程式廠商的改變

蘋果看似對Arm處理器非常有信心。他們發出了一個明確的訊息：Arm是Mac的未來。

而蘋果似乎已經準備好了，他們表示，Photoshop將于明年推出M1的版本、Lightroom將於下月推出、Microsoft Office也即將推出。有了這兩大重點軟體的加盟，其他想要製作Mac應用的開發者也必須加入進來。

此外，蘋果還有推出Rosetta 2開發工具，讓開發者可將既有對應Intel處理器使用的應用程式，轉換成Arm架構處理器環境試用版本。雖然這個工具依然有其轉換限制，但是至少可以讓軟體廠商的轉型不那麼痛苦。

這至少可以避免讓蘋果遇到一些過去發生的歷史錯誤。例如，微軟曾錯誤地認為，在系統上多了一個Windows Store就提供給軟體開發者足夠的動機，讓他們願意主動同時開發x86以及Arm版本的APP，主動提供給Windows Store。

這件事無疑已經可以證明是錯的。

不過，有點事情可以值得期待的是，當越來越多廠商願意為蘋果開發Arm版的應用程式，那麼，這股趨勢是否會吹回微軟的Windows 10 on Arm上呢？

為什麼要你等一等？

那麼，回到一開始的問題，為什麼我們建議你應該要等一等？

新的Mac對於現有的Mac用戶來說，應該沒有什麼轉換的問題。再加上能夠原生運行龐大的iOS應用程式--不過你需要用滑鼠點選，因為Mac沒有觸控式螢幕。

所以，如果新的Mac真的像發表會上講的效能那麼好、電力那麼長，那麼現有的Macbook Air或是Pro的用戶可能會想要買一台來升級，而且應該不會後悔。

但是，如果初期在第三方的應用程式方面，像是先前其它基於Arm的電腦一樣，有很多相容性的問題，或是甚至加入開發的廠商依然是興趣缺缺，那麼，對於一個PC用戶要轉到Mac的使用者來說，M1版的Mac可能不會是你很好的選擇。畢竟，當你跳到一個新環境，然後發現要什麼沒什麼的話，很容易就會有挫折感。

因此，建議你在多等個半年或是一年，等候未來是否有夠多的開發者參與，累積到夠多的程式，再來加入或許會更好。

新聞來源：theverge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows Apple Silicon Arm MacBook Air MacBook Pro Mac Mini

延伸閱讀

發表會上沒說…換上Arm架構處理器的Mac 仍有不少使用限制

新款Mac目前不支援更大記憶體、外接顯示卡 但將改變傳統PC生態

蘋果M1處理器碾壓Intel Core i9-10910處理器？ 或許不該只看帳面數據

微軟：在M1處理器硬體環境執行的Office 速度不受影響

相關新聞

只要3千！HomePod Mini蘋果官網開放預購 但最快年底才能入手

今年隨著Apple Watch series 6、Apple Watch SE一同推出的HomePod Mini，稍早確認開放台灣地區透過蘋果官網訂購，但預計最快出貨時間則是在12月30日至明年1月6日。

如果你是PC用戶正考慮跳到蘋果M1處理器陣營 建議你先等一等

蘋果推出了首批採用自己設計的M1處理器的Mac，13英寸MacBook Air、13英寸MacBook Pro和Mac mini。我們已經介紹過，蘋果表示採用M1處理器的這三款機器，將比Intel處理器的機器在性能上有大幅提昇，而且電池壽命也是倍增，甚至，這些機器還可以原生執行iOS APP，這也意味著你不用擔心找不到應用程式。聽起來一切都很美好。

蘋果爆雷 耳罩式耳機可能不只黑白兩色

新聞媒體網站Gizmodo根據9to5Mac報導，蘋果釋出的iOS 14.3 Beta版本裡，程式碼隱藏了兩個圖示，似乎...

單卡就是一台超級電腦運算量！AMD推出CDNA架構設計的Instinct MI100加速卡

除了預告採用Zen 3架構、代號「Milan」的第三代EPYC系列處理器將在年底供貨，AMD在SC20超算活動上也宣布採用CDNA架構設計的Instinct MI100加速卡，標榜帶動超過10 TeraFLOPS FP64雙精度浮點運算效能、相比前一代產品MI150在矩陣數列的FP32單精度浮點數運算效能提升3倍，甚至在每美元對應峰值運算更比NVIDIA A100增加1.8倍至2.1倍左右。

AMD搭載Zen 3架構、代號「Milan」的第三代EPYC系列處理器 供貨時間曝光

日前宣布推出採Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列處理器後，AMD在SC20超算活動上預告，將在2021年推出採Zen 3架構、代號「Milan (米蘭)」的第三代EPYC系列處理器產品。

LG申請「Motion Pro」商標 預期讓OLED電視有更高畫面更新率表現

LG過去透過TruMotion技術，藉此提升旗下OLED電視動態影像顯示效果，同時今年更與NVIDIA合作G-Sync抗畫面撕裂技術，讓OLED電視能對應PC裝置更高畫面更新率。而在稍早遞交名稱專利中，則顯示LG提出名為「Motion Pro」的商標，或許意味下一款OLED將可對應更高動態影像強化效果。

蘋果M1處理器碾壓Intel Core i9-10910處理器？ 或許不該只看帳面數據

在近期GeekBench 5所紀錄數據顯示，M1處理器在單核效能表現贏過Intel採10核心設計、運作時脈為2.7GHz的Core i9-10910處理器，而在多核效能表現則比採12核心設計的Xeon E5-2697處理器還高，同時也直接扳倒用於現有16吋MacBook Pro的Core i9-9880HK處理器，但事實上真是如此嗎？

黑白照片的獨特魅力 徠卡Q2 Monochrom一手掌握

黑白照片的獨特魅力，令許多專業攝影玩家深深著迷。徠卡相機發表Q系列全新產品Q2 Monochrom相機，配備最新研發的全...

微軟：在M1處理器硬體環境執行的Office 速度不受影響

在蘋果宣布推出搭載M1處理器的新款Mac機種後，微軟隨即也宣布將釋出對應M1處理器硬體環境使用的訂閱服務Microsoft 365，以及單機銷售版Office 2019。

realme台北三創門市試營運 電視產品將引進台灣

realme今日 (11/13)宣布進駐台北三創生活園區，並且將從11月14日起開放試營運，並且預告日前已經在印度市場推出的電視產品也將進駐台灣市場。

醫科生問「Macbook真的比較好用？」網友愣了：這功能是Mac死穴

一名擁有蘋果全套產品的超級果粉，在Macbook Pro使用Office時卻覺得十分不順手，資料量一多，打字就會卡，版型也會跑掉。某日終於受不了再購入一台Windows筆電，前所未見的流暢感讓他大吃一驚，此後所有的文書作業全都改用Windows筆電。不少用戶看了替Macbook抱不平，認為原PO沒有善用蘋果筆電，直指「Office系列是Mac系統的死穴」。

MacBook Air M1跑分出爐！輕鬆超越Intel i9處理器的16吋MacBook Pro

Apple 蘋果「 One More Thing 」發表會揭開蘋果自製電腦處理器 Apple M1，同場推出 MacBook Air 、MacBook Pro 和 Mac mini 三款搭載 Apple M1 處理器的新產品。 新品搭配新機器固然令人期待，但是全新處理器的效能是不是真的像蘋果發表會形容的那麼強大呢？跑分網站 Geekbench 出現一款搭載 Apple Silicon 處理器的 MacBook Air10,1 型號的分數，結果表現似乎還不錯。

熱門新聞

iPhone 12 mini 開箱實測！小機身夜拍體驗卻大大有感升級

只要3千！HomePod Mini蘋果官網開放預購 但最快年底才能入手

要不要更新？macOS Big Sur 的災情與亮點 變得更像iOS了

Galaxy Note系列走入歷史？消息稱三星明年不會推出Galaxy Note 21

單卡就是一台超級電腦運算量！AMD推出CDNA架構設計的Instinct MI100加速卡

華為確認將榮耀業務出售！未來不再參與品牌經營管理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。