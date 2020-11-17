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蘋果爆雷 耳罩式耳機可能不只黑白兩色

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果盛傳將擴大耳機產品線，根據該公司釋出的iOS 14.3 Beta版圖示，正在開發的耳罩式耳機可能有兩種或更多色彩可供選擇。路透
蘋果盛傳將擴大耳機產品線，根據該公司釋出的iOS 14.3 Beta版圖示，正在開發的耳罩式耳機可能有兩種或更多色彩可供選擇。路透

新聞媒體網站Gizmodo根據9to5Mac報導，蘋果釋出的iOS 14.3 Beta版本裡，程式碼隱藏了兩個圖示，似乎是蘋果正在開發中的高端無線耳機的淺色和深色版。基於此，蘋果的耳罩式無線耳機可能有黑色和白色兩款，或甚至更多色彩可供選擇，有別於AirPods和EarPods僅提供白色。

彭博資訊最早報導蘋果將擴大耳機產品線的傳聞，據說新的耳罩式耳機將取名AirPods Studio，會有目前AirPods的許多功能，例如結合Siri、無線配對，以及降噪。外界希望它們也能有創新功能，例如能偵測到用戶拿下耳機，自動停止播放音樂。

耳機 蘋果 AirPods AirPods Studio

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