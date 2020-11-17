蘋果爆雷 耳罩式耳機可能不只黑白兩色

蘋果推出了首批採用自己設計的M1處理器的Mac，13英寸MacBook Air、13英寸MacBook Pro和Mac mini。我們已經介紹過，蘋果表示採用M1處理器的這三款機器，將比Intel處理器的機器在性能上有大幅提昇，而且電池壽命也是倍增，甚至，這些機器還可以原生執行iOS APP，這也意味著你不用擔心找不到應用程式。聽起來一切都很美好。

2020-11-17 15:52