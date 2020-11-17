聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果爆雷 耳罩式耳機可能不只黑白兩色
新聞媒體網站Gizmodo根據9to5Mac報導，蘋果釋出的iOS 14.3 Beta版本裡，程式碼隱藏了兩個圖示，似乎是蘋果正在開發中的高端無線耳機的淺色和深色版。基於此，蘋果的耳罩式無線耳機可能有黑色和白色兩款，或甚至更多色彩可供選擇，有別於AirPods和EarPods僅提供白色。
彭博資訊最早報導蘋果將擴大耳機產品線的傳聞，據說新的耳罩式耳機將取名AirPods Studio，會有目前AirPods的許多功能，例如結合Siri、無線配對，以及降噪。外界希望它們也能有創新功能，例如能偵測到用戶拿下耳機，自動停止播放音樂。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言