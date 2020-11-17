只要3千！HomePod Mini蘋果官網開放預購 但最快年底才能入手
今年隨著Apple Watch series 6、Apple Watch SE一同推出的HomePod Mini，稍早確認開放台灣地區透過蘋果官網訂購，但預計最快出貨時間則是在12月30日至明年1月6日。
HomePod Mini與過去推出的HomePod一樣可以透過頂部觸控部位操作播放、暫停與音量調整，同時也會透過彩色燈光顯示啟動狀態。而使用者也能藉由Siri數位助理服務，透過聲控方式進行互動，同時HomePod Mini也會在首次啟動時，透過波束成形技術自動識別環境方位，藉此調整最佳聲音輸出表現。
而內建處理器，則採用與Apple Watch series 5相同的S5處理器，同時更在機身內導入UWB超寬頻晶片，藉此讓HomePod Mini更容易識別同樣搭載UWB超寬頻晶片的iPhone機種，並且能快速將iPhone上播放音樂傳送到HomePod Mini，並且透過手機震動告知使用者完成傳輸。
另外，兩組HomePod Mini也能組成左右聲道輸出模式，或是放置在各個房間內透過名為「對講機 (Intercom)」的功能，讓使用者可透過HomePod、iPhone，或是其他HomePod Mini傳遞留言，同時留言內容也會透過推播方式傳送到iPhone。
在物聯網連接應用部分，除了自家HomeKit連接規範，蘋果也確認HomePod Mini支援AllJoyn、ECHONET，以及ZigBee連接規範設計的Thread技術規格，因此在物聯網應用預期將能與更多裝置連接。
HomePod Mini以99美元價格銷售，配色部分則提供太空灰與白色兩種選項，美國地區已經在11月16日開放銷售，而台灣地區售價則是新台幣3000元，並且從即日起開放預購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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