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AMD搭載Zen 3架構、代號「Milan」的第三代EPYC系列處理器 供貨時間曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣布推出採Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列處理器後，AMD在SC20超算活動上預告，將在2021年推出採Zen 3架構、代號「Milan (米蘭)」的第三代EPYC系列處理器產品。

不過，AMD將會從本季開始向雲端服務、特定超算應用產品客戶供貨，藉此加快多核架構運算應用模式。

就AMD說明，在2016年依然由Intel搶下89%市場使用比例，而AMD僅取得36%市場使用比例，今年則是超車取得78%市場使用比例，反觀Intel則是降低至68%，意味市場有更多用戶選擇採用AMD EPYC處理器，雖然同時也會採用Intel Xeon處理器，但顯然EPYC處理器採用多核設計，以及相對更低功耗表現更加吸引用戶支持。

尤其在諸多虛擬化應用、網路服務都是以處理器數量計價，在單一處理器放入更多運算核心設計的EPYC處理器，便能取得更大市場使用優勢，同時也能藉由更低電力損耗，讓用戶能精簡服務運作成本。

目前包含紐約大學、萊布尼茲超級計算中心、多倫多大學、萊斯大學、德國斯圖加特超算電腦中心、英國劍橋癌症研究所、佛蒙特大學、VCU藥學院、義大利特倫托大學、德州州立大學、卡內基美隆大學、德州大學奧斯汀分校、英國劍橋大學、加州大學洛杉磯分校、印度科學及工業研究委員會、阿肯色大學在內研究單位，均以AMD旗下處理器產品研究新型冠狀病毒，同時也由更多單位應用EPYC處理器投入包含科學研究、金融預估、人工智慧、模擬測試，或是巨量數據分析研究。

此外，AMD也強調在EPYC處理器多核、低耗電特性，在ALTAIR、ANSYS等模擬測試平台均可帶來雙位數的效能提升，同時也能推動更明顯的超算運作流程效率，並且創造更龐大的運算規模，目前也由美國能源局、橡樹嶺國家實驗室、聖地牙哥超級電腦中心、LUMI超算系統、德國斯圖加特超算電腦中心等單位導入使用。

而在推出第三代EPYC系列處理器產品，日前AMD也透露第四代產品「Genoa (熱那亞)」已經著手打造，預期最快會在明年下半年有進一步消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD Ryzen 處理器

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