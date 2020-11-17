單卡就是一台超級電腦運算量！AMD推出CDNA架構設計的Instinct MI100加速卡

除了預告採用Zen 3架構、代號「Milan」的第三代EPYC系列處理器將在年底供貨，AMD在SC20超算活動上也宣布採用CDNA架構設計的Instinct MI100加速卡，標榜帶動超過10 TeraFLOPS FP64雙精度浮點運算效能、相比前一代產品MI150在矩陣數列的FP32單精度浮點數運算效能提升3倍，甚至在每美元對應峰值運算更比NVIDIA A100增加1.8倍至2.1倍左右。

除了確認不再於加速卡產品使用Radeon品牌名稱，AMD也強調相較2000年創下12.3 TeraFLOPS峰值運算效能，但是重量達106噸重，需要600萬瓦電力驅動的超級電腦ASCI White，Instinct MI100加速卡僅以1.16公斤、300瓦電力即可產生11.5 TeraFLOPS峰值運算效能。

而藉由CDNA架構設計，更可帶來2倍運算密度，並且在FP16半精度浮點數運算，或是人工智慧混合預測模式下，可提升將近7倍流程執行效率，在HBM2記憶體加持更可發揮將近每秒1.2TB資料傳輸量，讓資料吞吐效率能有20%比例提升，而透過Infinity架構設計，更可讓GPU對GPU資料傳輸效率大幅提升，相比使用PCIe 4.0能有更快傳輸效率。

對比NVIDIA推出的A100，AMD表示Instinct MI100加速卡無論在FP64雙精度浮點運算效能、FP32單精度浮點數運算效能均有超越表現，甚至在FP32單精度浮點數矩陣運算效能更大幅超越A100，而在每美元對應效能表現更能讓用戶精簡更大電力成本。

目前除了美國橡樹嶺國家實驗室導入Instinct MI100加速卡，包含HPE、Dell、Super Micro、技嘉等伺服器業者也均將Instinct MI100加速卡應用在旗下產品，並且對應各類模擬研究、數據分析，或是人工智慧技術發展等運算需求。

除此之外，AMD也宣布推出新版ROCm 4.0最佳化軟體，不僅能使Instinct MI100加速卡發揮最佳運算效能，同時也能讓過去推出的MI25、MI50加速卡效能提升，另外也強調在新版軟體設計加入機器學習、超算等應用，同時AMD也攜手橡樹嶺國家實驗室、匹茲堡大學、Pawsey超級計算中心合作，預期共同讓ROCm軟體能對應規模更大的運算需求。

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