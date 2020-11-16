LG申請「Motion Pro」商標 預期讓OLED電視有更高畫面更新率表現

LG過去透過TruMotion技術，藉此提升旗下OLED電視動態影像顯示效果，同時今年更與NVIDIA合作G-Sync抗畫面撕裂技術，讓OLED電視能對應PC裝置更高畫面更新率。而在稍早遞交名稱專利中，則顯示LG提出名為「Motion Pro」的商標，或許意味下一款OLED將可對應更高動態影像強化效果。

此項由LG提出，並且在歐盟知識財產權局遞交專利申請項目，顯示LG準備推出一項名為「Motion Pro」的技術名稱專利，其中包含可對應OLED電視使用，並且強調提升動態顯示效果。

在此之前，LG已經提出TruMotion技術，藉此減少OLED面板在動態顯示產生殘影、模糊現象，而從此次提出「Motion Pro」技術名稱，似乎更顯示LG計畫讓OLED面板動態顯示技術進一步提升。

若從時間點來看，LG預期會在明年初以線上形式舉辦的CES 2021期間公布此項技術，預期將使OLED電視能以更快畫面更新率對應穩定影像呈現效果，同時也能針對各類高動態影片內容播放效果作提升，避免殘影、模糊等情況影響電視觀看體驗。

而在今年的CES 2020時，LG已經宣布與NVIDIA合作G-Sync抗畫面撕裂技術，讓使用者能將LG旗下OLED電視當作電腦螢幕使用，並且對應更高顯示更新率的內容輸出表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》