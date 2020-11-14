微軟：在M1處理器硬體環境執行的Office 速度不受影響

在蘋果宣布推出搭載M1處理器的新款Mac機種後，微軟隨即也宣布將釋出對應M1處理器硬體環境使用的訂閱服務Microsoft 365，以及單機銷售版Office 2019。

而依照微軟說明，對應M1處理器硬體環境使用的Microsoft 365與Office 2019，是以Rosetta 2轉譯工具重新編譯，初次啟動時預期會比在Intel處理器硬體環境慢約20秒左右，但後續使用則不會有明顯差異。

不過，微軟後續則是修正此項說法，但並未作進一步說明。

若以先前說明，蘋果負責打造M1處理器的團隊，實際上與macOS 11 Big Sur設計團隊有高度合作，因此在執行運作會有相當完整的整合性，因此在執行效率、反應速度將會明顯提升。而在軟體相容部分，則是透過Universal 2、Rosetta 2，分別以直接輸出、轉譯等方式，讓更多原本對應Intel處理器硬體環境，能在M1處理器硬體環境使用。

從微軟過去就已經針對Arm架構硬體環境打造應用內容，將原本對應Intel處理器硬體環境的App轉換成支援Arm架構設計版本，理論上在效能表現應該不會有太大落差。

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