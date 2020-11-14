快訊

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

新冠肺炎境外+3！ 2周累計45例 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟：在M1處理器硬體環境執行的Office 速度不受影響

聯合新聞網 / 楊又肇

在蘋果宣布推出搭載M1處理器的新款Mac機種後，微軟隨即也宣布將釋出對應M1處理器硬體環境使用的訂閱服務Microsoft 365，以及單機銷售版Office 2019。

依照微軟說明，對應M1處理器硬體環境使用的Microsoft 365與Office 2019，是以Rosetta 2轉譯工具重新編譯，初次啟動時預期會比在Intel處理器硬體環境慢約20秒左右，但後續使用則不會有明顯差異。

不過，微軟後續則是修正此項說法，但並未作進一步說明。

若以先前說明，蘋果負責打造M1處理器的團隊，實際上與macOS 11 Big Sur設計團隊有高度合作，因此在執行運作會有相當完整的整合性，因此在執行效率、反應速度將會明顯提升。而在軟體相容部分，則是透過Universal 2、Rosetta 2，分別以直接輸出、轉譯等方式，讓更多原本對應Intel處理器硬體環境，能在M1處理器硬體環境使用。

從微軟過去就已經針對Arm架構硬體環境打造應用內容，將原本對應Intel處理器硬體環境的App轉換成支援Arm架構設計版本，理論上在效能表現應該不會有太大落差。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Office macOS Big Sur

延伸閱讀

醫科生問「Macbook真的比較好用？」網友愣了：這功能是Mac死穴

macOS 11 Big Sur開放更新 針對Arm架構Mac最佳化、啟動速度更快

MacBook Air M1跑分出爐！輕鬆超越Intel i9處理器的16吋MacBook Pro

發表會上沒說…換上Arm架構處理器的Mac 仍有不少使用限制

相關新聞

醫科生問「Macbook真的比較好用？」網友愣了：這功能是Mac死穴

一名擁有蘋果全套產品的超級果粉，在Macbook Pro使用Office時卻覺得十分不順手，資料量一多，打字就會卡，版型也會跑掉。某日終於受不了再購入一台Windows筆電，前所未見的流暢感讓他大吃一驚，此後所有的文書作業全都改用Windows筆電。不少用戶看了替Macbook抱不平，認為原PO沒有善用蘋果筆電，直指「Office系列是Mac系統的死穴」。

MacBook Air M1跑分出爐！輕鬆超越Intel i9處理器的16吋MacBook Pro

Apple 蘋果「 One More Thing 」發表會揭開蘋果自製電腦處理器 Apple M1，同場推出 MacBook Air 、MacBook Pro 和 Mac mini 三款搭載 Apple M1 處理器的新產品。 新品搭配新機器固然令人期待，但是全新處理器的效能是不是真的像蘋果發表會形容的那麼強大呢？跑分網站 Geekbench 出現一款搭載 Apple Silicon 處理器的 MacBook Air10,1 型號的分數，結果表現似乎還不錯。

LINE新增生物辨識登入 iPad用戶先體驗

通訊軟體LINE今天宣布將正式導入免密碼登入的機制，用戶可透過智慧型手機上設定的生物辨識資訊，取代輸入密碼的方式登入LI...

微軟：在M1處理器硬體環境執行的Office 速度不受影響

在蘋果宣布推出搭載M1處理器的新款Mac機種後，微軟隨即也宣布將釋出對應M1處理器硬體環境使用的訂閱服務Microsoft 365，以及單機銷售版Office 2019。

realme台北三創門市試營運 電視產品將引進台灣

realme今日 (11/13)宣布進駐台北三創生活園區，並且將從11月14日起開放試營運，並且預告日前已經在印度市場推出的電視產品也將進駐台灣市場。

對應Apple Silicon處理器 Parallels Desktop預計明年推出

在蘋果宣布推出搭載M1處理器的新款MacBook Air、Mac Mini與13.3吋MacBook Pro時，已經確認不會在此版本機種的macOS 11 Big Sur提供Bootcamp功能，僅在Intel處理器版本機種提供。而Parallels稍早宣布，將針對搭載M1處理器的Mac機種提供相容的Parallels Desktop軟體功能，讓使用者依然可在搭載M1處理器的Mac機種使用Windows作業系統。

華碩推「世界最薄OLED翻轉筆電」ZenBook Flip S

華碩（2357）在共同執行長胡書賓領軍下，今日宣布「世界最薄OLED翻轉筆電」ZenBook Flip S (UX371...

導入APU設計 聯發科公布新款Chromebook處理器MT8192C、MT8195C細節

針對日前預告以7nm製程打造、整合APU設計，將於今年底推出的MT8192C處理器，以及計畫在明年推出以6nm製程打造的MT8195C處理器，聯發科在此次財報說明時說了具體細節說明。

蘋果MacBook新品上陣 3C達人：最大亮點是低耗電

蘋果公司（Apple Inc）今天推出搭載自家設計處理器M1晶片的3款Mac系列電腦，3C達人點評，最大亮點就是低耗電，...

首款用於Mac的Apple Silicon「M1處理器」 每瓦效能更勝intel

此次發表會上，蘋果確認第一款用於Mac裝置的Apple Silicon處理器，將會以M1作為正式名稱。

蘋果新品登場！新款MacBook換上M1處理器 Mac Mini售價21300元起

此次說明第一款應用在Mac機種的Apple Silicon處理器M1之後，蘋果也接連宣布推出新款採用M1處理器的13.3吋MacBook Air，以及新款Mac Mini，另外也如市場傳聞宣布換上M1處理器的新款13.3吋MacBook Pro。

發表會上沒說…換上Arm架構處理器的Mac 仍有不少使用限制

蘋果終於在稍早揭曉第一款應用在Mac機種的Apple Silicon處理器M1，以及首波採用M1處理器的新款MacBook Air、Mac Mini，以及新款13.3吋MacBook Pro，但依然有些並未具體說明的細節。

熱門新聞

醫科生問「Macbook真的比較好用？」網友愣了：這功能是Mac死穴

熊貓外送中午用餐時段驚傳當機 官方公告緊急搶修中

PChome 24h購物今早限量開賣現貨iPhone 12新機 4分鐘業績破億

亞太電信「限量iPhone 12 Pro Max買大送小」！ 頭香排隊4天3夜

MacBook Air M1跑分出爐！輕鬆超越Intel i9處理器的16吋MacBook Pro

5G刺激平均用戶營收增3成 亞太電不樂見價格戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。