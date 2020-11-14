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realme台北三創門市試營運 電視產品將引進台灣

聯合新聞網 / 楊又肇
▲realme電視產品準備引進台灣市場
▲realme電視產品準備引進台灣市場

realme今日 (11/13)宣布進駐台北三創生活園區，並且將從11月14日起開放試營運，並且預告日前已經在印度市場推出的電視產品也將進駐台灣市場。

不過，與小米台灣同樣以智慧連網顯示器名義引進電視產品，realme也是以相同產品類型引進，初期將會先推出32吋與43吋機種，未來也計畫開放銷售55吋機種，但除了32吋與43吋機種將在今年底以前開放銷售，55吋機種則預期要等到明年才會在台上市。

而相比小米台灣針對電視產品額外提供到府安裝服務，realme則是以加價選購方式提供，主要考量初期引進機種尺寸相對較小，多數消費者都能自行帶回家安裝，除非是需要鑽洞安裝之架上牆情況，所以目前傾向讓消費者自行決定。

realme首款電視產品以realme Smart TV為稱，更以Chroma Boost Picture Engine引擎技術提昇色彩表現，最高顯示亮度可達400nits，並且採用聯發科以Arm Cortex-A53 CPU與Mali-470 GPU為設計的處理器運作，另外也搭載4組支援24W功率輸出、獲得Dolby Audio技術認證的擴音器，螢幕尺寸則區分43吋與32吋。

55吋電視機種realme smart TV SLED 4K，則搭載對應108% NTSC廣色域顯示效果的SLED顯示面板，並且內建四組24W擴音喇叭，本身也通過德國萊茵抗藍光認證，並且搭載Android TV 9.0版本作業系統，相容使用Google Play Store服務與Chromecast技術。

▲以藍牙連接的遙控器
▲以藍牙連接的遙控器

▲realme位於台北三創生活園區的門市
▲realme位於台北三創生活園區的門市

而電視操作介面部分，除了預期會採用Android TV作業系統，並且預載包含Netflix、Amazon Prime Video等第三方應用服務，同時還會搭載realme針對電視產品打造的人工智慧助理服務，讓使用者能透過聲控方式操作電視。

建議售價部分，目前暫時還無法確認。若以先前在印度市場公布價格，43吋realme Smart TV將以21999盧比 (約新台幣8717元)銷售，而32吋版本售價則是12999盧比 (約新台幣5151元)，預期在台灣地區售價也會以更親民價位吸引消費市場。

至於日前已經在台開放銷售電視產品的小米台灣，預計也會在明年推出更多尺寸機種，其中包含更小尺寸機種與65吋以上機種，甚至也考慮引進OLED面板規格產品，但具體時間暫時還無法確定。

而此次宣布進駐台北三創生活園區，realme預計會在11月24日正式開幕，同時預期屆時也會公布旗下電視產品在台售價等細節。

▲realme位於台北三創生活園區的門市
▲realme位於台北三創生活園區的門市

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme 三創 電視

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