醫科生問「Macbook真的比較好用？」網友愣了：這功能是Mac死穴

一名擁有蘋果全套產品的超級果粉，在Macbook Pro使用Office時卻覺得十分不順手，資料量一多，打字就會卡，版型也會跑掉。某日終於受不了再購入一台Windows筆電，前所未見的流暢感讓他大吃一驚，此後所有的文書作業全都改用Windows筆電。不少用戶看了替Macbook抱不平，認為原PO沒有善用蘋果筆電，直指「Office系列是Mac系統的死穴」。

原PO在PTT發文表示自己是醫牙相關科系，大一時覺得Macbook Pro很炫每天帶去咖啡廳，但到了大二開始有大量的文書需求，整理文獻動輒數千字、共筆上百張圖，資料量一大必卡，「就是會打了一個字，過零點幾秒才出來」。而Excel又比Word更卡，跑個生化數據讓他崩潰到快起肖。

檔案製作完畢後，傳送出去又是另一場災難。由於Office for Macbook功能仍無法完全相容於Windows系統，花了整個下午做好的成品傳給組長「檔案全部跑版」，最慘還會被退回重做。

Office在Macbook上的痛，用過的人可能都懂。許多Macbook用戶表示「在office完全沒優勢」、「用Mac就要用OS的文書軟體」、「程式/圖像影像/音樂工作上才有優勢」、「文書處理請直接用win」。不少網友認為既然Office系列源自微軟，那麼在Windows上的優化自然會比蘋果好很多。

暫時撇開難解的Office問題，有從事上述產業的人士推文力挺蘋果電腦，「像我是做影像的，用FCPX處理工作就覺得買了不後悔」、「mac寫前端或跟系統底層無關的後端很方便」。留言也歸納出Mac既然有他的核心客戶群，勢必有它的長處，不然可能至今連一部都賣不出去。