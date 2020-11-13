LINE新增生物辨識登入 iPad用戶先體驗

通訊軟體LINE今天宣布將正式導入免密碼登入的機制，用戶可透過智慧型手機上設定的生物辨識資訊，取代輸入密碼的方式登入LINE，首波將在iPad版本登場。

LINE表示，生物辨識登入機制在技術架構上採用FIDO（Fast Identity Online）認證標準，用戶的生物辨識資訊不會儲存在LINE應用程式或系統伺服器上，減少輸入密碼的動作，同時也能降低未經驗證的登入風險，讓用戶可以更安心使用LINE。

LINE於2017年5月加入FIDO聯盟擔任董事會成員，隔年在LINE Pay導入FIDO聯盟制定的安全標準FIDO2，現在進一步運用到LINE應用程式的登入流程中，用戶已可在LINE iPad上使用FIDO2。

除了LINE iPad版本，生物辨識登入機制最快今年也將導入LINE電腦版，預計明年開始應用於移動LINE帳號及登入LINE家族服務。

若要在LINE iPad版本開始使用生物辨識登入機制，必須先確認正在使用的智慧型手機可支援、已設定好生物辨識資訊，並將智慧型手機與iPad上的LINE應用程式更新到10.18.0以上版本，即可開始執行連動智慧型手機與iPad的步驟。