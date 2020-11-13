對應Apple Silicon處理器 Parallels Desktop預計明年推出

在蘋果宣布推出搭載M1處理器的新款MacBook Air、Mac Mini與13.3吋MacBook Pro時，已經確認不會在此版本機種的macOS 11 Big Sur提供Bootcamp功能，僅在Intel處理器版本機種提供。而Parallels稍早宣布，將針對搭載M1處理器的Mac機種提供相容的Parallels Desktop軟體功能，讓使用者依然可在搭載M1處理器的Mac機種使用Windows作業系統。

2020-11-13 08:29