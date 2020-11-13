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對應Apple Silicon處理器 Parallels Desktop預計明年推出

聯合新聞網 / 楊又肇

在蘋果宣布推出搭載M1處理器的新款MacBook Air、Mac Mini與13.3吋MacBook Pro時，已經確認不會在此版本機種的macOS 11 Big Sur提供Bootcamp功能，僅在Intel處理器版本機種提供。而Parallels稍早宣布，將針對搭載M1處理器的Mac機種提供相容的Parallels Desktop軟體功能，讓使用者依然可在搭載M1處理器的Mac機種使用Windows作業系統。

Parallels在今年6月時，就已經宣布將與蘋果合作打造對應Apple Silicon處理器的Parallels Desktop，讓採Arm架構處理器設計的Mac機種也能順利透過虛擬化安裝Windows 10等作業系統。

不過，由於蘋果目前提出的Rosetta 2等轉譯工具尚未對應64位元應用程式，因此直接透過轉譯方式達成相容目的，Parallels必須將Parallels Desktop重新編寫才能對應Arm架構硬體環境使用。

而目前除了Parallels及VMware已經確認將會針對Apple Silicon處理器使用硬體環境提供相容虛擬化軟體工具，其他同樣提供虛擬化軟體工具的業者似乎尚未表態是否支援Apple Silicon處理器硬體環境。

就Parallels與蘋果的說法，對應Apple Silicon處理器的Parallels Desktop軟體最快會在明年推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook Air Big Sur Apple Silicon

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