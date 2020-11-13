MacBook Air M1跑分出爐！輕鬆超越Intel i9處理器的16吋MacBook Pro

Apple 蘋果「 One More Thing 」發表會揭開蘋果自製電腦處理器 Apple M1，同場推出 MacBook Air 、MacBook Pro 和 Mac mini 三款搭載 Apple M1 處理器的新產品。

新品搭配新機器固然令人期待，但是全新處理器的效能是不是真的像蘋果發表會形容的那麼強大呢？跑分網站 Geekbench 出現一款搭載 Apple Silicon 處理器的 MacBook Air10,1 型號的分數，結果表現似乎還不錯。

圖片及資料來源：MacRumors、Geekbench

MacBook Air10,1 這部筆電搭載 8GB RAM 記憶體、3.20 GHz Apple Silicon 處理器(也就是 Apple M1 )，單核心跑分 1687 、多核心跑分 7433 。

MacBook Air 的跑分結果與 iOS、iPadOS 系統裝置相較之下，全都略勝一籌，甚至還比 iPhone 12 Pro (單核心 1584、多核心 3898)、搭載 A14 處理器的 iPad Air (單核心 1585、多核心 4647)更高分。

圖片及資料來源：MacRumors、Geekbench

如果把 MacBook Air10,1 跑分成績拿來和其他款 Mac 電腦對比，搭載 Apple M1 處理器的 MacBook Air 的單核心效能優於 iMac、MacBook Pro 等其他款 Mac 電腦。

圖片及資料來源：MacRumors、Geekbench

多核心處理器的效能更是優於搭載 2.4GHz Intel Core i9 處理器的 2019 年 16 吋 MacBook Pro，最重要的是新一代 MacBook Air 售價從新台幣 30,900 元起，價格只有 MacBook Pro 2019 年版的一半。

從跑分表現來看，搭載 Apple M1 處理器的 MacBook Air 令人刮目相看，但在最大的問題是，對於某些需要在 MacBook 安裝 Windows 系統的使用者來說，似乎還需要再觀察是不是能相容性才行。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：MacRumors、Geekbench